Zum Sonntag Von der Not ergriffen: Herz des Christentums

Mich fasziniert an den Legenden über ihn besonders, dass Nikolaus als ein Mensch beschrieben wird, der wach und aufmerksam war für die oft verborgene Not seiner Mitmenschen. Er hat sich von ihrer Not anrühren lassen und soll ganz konkret und materiell geholfen haben, um die Menschen von ihren Sorgen zu entlasten. Der heilige Nikolaus motiviert uns dazu, selbst zum Mitmenschen, zum Nächsten zu werden, mit zu fühlen und die Last anderer mit zu tragen. Ich hoffe, dass auch Sie dieses Gefühl der Erleichterung kennen, wenn wir erfahren, dass unsere Sorgen, unsere Not und unsere Angst mitempfunden und mitgetragen werden. Das ist wahrlich ein Geschenk!

Nach der Amokfahrt in Trier vor einigen Tagen, die mich als ehemaligen Trierer Bischof besonders berührt hat, wurde auch berichtet, dass viele Passanten den Opfern und Verletzten unmittelbar beigestanden haben, so dass niemand alleine und hilflos gewesen sei. Das ist nach meinem Empfinden in einer so schrecklichen Situation, die ja Chaos und Angst auslöst, alles andere als selbstverständlich, denn es bedeutet – ohne dass man in dem Augenblick überhaupt darüber nachdenken könnte – die Not eines Anderen zu sehen und direkt zu helfen, so gut ich es eben vermag. Das zeugt für mich von echter Mitmenschlichkeit.

Der Advent ist die Zeit der wachsamen Aufmerksamkeit dafür, dass die Welt erlöst ist und dass alles, was es an Schrecklichem in dieser Welt gibt, zum Besseren gewendet wird. Und dass es dafür sichtbare Zeichen gibt, Zeichen des Reiches Gottes. In Jesus Christus ist die Erlösung schon da, aber noch nicht vollendet.

Diese Hoffnung ist gerade da wichtig, wo Menschen erfahren, dass unser Leben zerbrechlich und endlich ist, und da, wo die Frage nach dem „Warum“ ohne Antwort bleibt. Auch die Corona-Pandemie hat uns das in diesem Jahr überdeutlich gemacht, und wir wären gerne von dieser Last befreit.

Umso wichtiger ist es, dass wir von der Hoffnung sprechen, dass Gewalt und Tod, Krankheit und Krieg, Elend und Katastrophen nicht über unser Leben siegen werden, sondern dass das Leben immer in Gottes Hand geborgen ist. Diese Hoffnung haben wir nicht nur für uns selbst, sondern für alle Menschen. Und diese Hoffnung wird stark durch die Zeichen, die wir sehen, wenn wir unsere Augen öffnen.

In seinem aktuellen Buch „Wage zu träumen“ benennt Papst Franziskus den Grund für diese Hoffnung. Der Papst schreibt: „Das Herz des Christentums ist Gottes Liebe für alle Völker und unsere Nächstenliebe.“

Auch der heilige Nikolaus steht für dieses Herz des Christentums, ein Herz, das sich von der Not anderer ergreifen lässt.