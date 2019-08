Zum Sonntag Gemeinsam auf dem Weg

"Die Welt, in der wir leben, verlangt von der Kirche eine Steigerung ihres Zusammenwirkens in allen Bereichen ihrer Sendung." Mit diesen Worten hat Papst Franziskus den Auftrag der Kirche bekräftigt, das Wort Gottes allen Menschen zu verkünden.

Denn die Welt ist keine rundum gute Welt: deshalb demonstrieren Schülerinnen und Schüler bei "Fridays for Future"; das wissen wir alle angesichts von Ertrinkenden im Mittelmeer, aber auch im Blick auf unsere persönlichen Erfahrungen mit Leid und Tod. Zugleich ist die Welt, in der wir leben, wunderschön und lebenswert – auch das wissen wir zu schätzen, erst recht in den Ferien. Angesichts all dessen will die Kirche in einer Welt, der es daran oft fehlt, Hoffnung und Liebe und Glaube verkünden.

Um das tun zu können in einer Welt, die sich beständig verändert – und zwar immer schon, nicht erst in unseren Tagen – muss sich auch die Kirche verändern und ihr Zusammenwirken verbessern. Auch das sagt Papst Franziskus. Und er fügt hinzu, dass es genau der Weg der "Synodalität ist, was Gott sich von der Kirche des dritten Jahrtausends erwartet." Denn es ist ja nicht nur das Problem der Welt, wenn die Verkündigung des Glaubens schwierig ist, sondern das ist zunächst einmal das Problem der Kirche selbst, die den Auftrag Gottes erfüllen will: das Evangelium der Hoffnung für alle Menschen zu bezeugen.

Synodalität verträgt kein Schwarz-Weiß-Denken

Was kann Synodalität in diesem Zusammenhang bedeuten? Eine synodale Haltung verträgt kein Schwarz-Weiß-Denken, keinen Abgesang auf den Konsens, kein "wir wissen doch eh, wie es ausgehen wird". Das bedeutet allerdings nicht, dass man nicht streiten kann. Die Auseinandersetzung wird gerade am Anfang des gemeinsamen Weges sehr notwendig sein.

Synodalität selbst ist noch keine Reform und auch keine Abkehr von der Tradition. Für Papst Franziskus bedeutet es: gemeinsam auf dem Weg zu sein als Volk Gottes. Wenn wir also vom "synodalen Weg" sprechen, dann betont das den Charakter des unterwegs seins. Die Haltung der Synodalität ist entscheidend für einen Weg, der vom gemeinsamen Priesteramt aller Getauften ausgeht.

Tradition und Reform sind keine Gegensätze

Diese Haltung ist herausfordernd, und zwar für alle in der Kirche. Wir werden alle lernen müssen, unsere Positionen zu hinterfragen und im Gespräch miteinander weiter voran zu gehen, zu einem tieferen Verständnis des Evangeliums. Ich glaube, es wäre an der Zeit, die scheinbaren Gegensätze von Tradition und Reform im Denken hinter uns zu lassen und darüber hinaus zu denken: Tradition und Reform sind keine Gegensätze in der Geschichte der Kirche und des Glaubens, sondern ergänzen sich und ermöglichen Veränderung. Die Freiheit dazu gewinnen wir nicht aus uns selbst, sondern im Hören aufeinander und auf Gottes Wort, und im Vertrauen darauf, dass Christus mit uns geht.

Gemeinsam mit Papst Franziskus ermutige ich dazu, diesen Weg um der Welt willen zu gehen. Denn - so sagt er es in "Evangelii Gaudium": "Die Herausforderungen existieren, um überwunden zu werden. Seien wir realistisch, doch ohne die Heiterkeit, den Wagemut und die hoffnungsvolle Hingabe zu verlieren! Lassen wir uns die missionarische Kraft nicht nehmen!"