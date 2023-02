Zum Sonntag Pazifismus Lernen

Um konstruktiv zu einer Befriedung im Ukraine-Krieg beitragen zu können, hätten wir gesellschaftliche Lernprozesse in Sachen "Pazifismus" zu durchlaufen. Seit einem Jahr fokussiert sich die öffentliche Debatte jetzt auf die Waffenlieferungen an die Ukraine. Zwei unterschiedliche Deutungen von Pazifismus prallen dabei aufeinander. Die eine Seite versteht Pazifismus als militärische Solidarität mit der angegriffenen Ukraine und fordert von Russland den sofortigen Stopp seines Angriffskriegs. Die Gegenseite interpretiert Pazifismus als Verzicht auf eigene Waffengewalt und fordert die Bundesregierung dazu auf, die militärische Unterstützung der Ukraine sofort zu beenden.

Problematisch sind Freund-Feind-Gegenüberstellungen

Problematisch sind die Freund-Feind-Gegenüberstellungen, in denen aktuell über Pazifismus gestritten wird. Beidseitig werden die politischen Gegner in Person diskreditiert: ein Kriegstreiber, Verräterin des Pazifismus. Die Brutalität der wechselseitigen Diffamierungen erinnert an die Tiefpunkte der Corona- und Klima-Debatten. Nur: Wie sollten wir nach außen Frieden stiften können, wenn wir unsere öffentlichen Debatten derart verminen? Wenn die Einsichten der Anderen nicht gehört werden, gemeinsames Lernen blockiert wird? Dabei hätten beide Seiten voneinander zu lernen. Den Unterstützerinnen und Unterstützer der ukrainischen Regierung hätte die Gegenseite eine politische Einsicht anzubieten.