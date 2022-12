Zum Sonntag Von den Straßen-Kleber:innen lernen

Dieses Am-Eigentlichen-Vorbeireden trägt pathologische Züge

Dieses Am-Eigentlichen-Vorbeireden trägt pathologische Züge: angesichts der Prognosen des Weltklimarats und der Tatsache, dass in diesem Jahr weltweit mehr CO2 ausgestoßen wurde als jemals zuvor. Im Laufe der vergangenen Wochen musste man den Eindruck gewinnen, dass diese Scheindebatten von eigenen Unzulänglichkeiten und Verfehlungen ablenken sollen.

Aktivist:innen antworten auf demokratische Defizite

Regierung tut nicht einmal die kleinen Schritte

So verweist die letzte Generation darauf, dass die Regierung nicht einmal die kleinen Schritte tut, ein Tempo-Limit oder ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket einzuführen. Ganz offensichtlich meint die Regierung, die dringend anstehenden Transformationen ihren Wähler:innen nicht zumuten zu können; durch eine konsequente Klima-Politik ihre Wiederwahl zu gefährden. Damit wird aber die Klima-Politik der Regierung undemokratisch – und nicht etwa der Protest der "letzten Generation", wie in den verworrenen Debatten der letzten Wochen oft zu hören war. Mit ihren Forderungen, den Wählerauftrag zu respektieren, verbindet die "letzte Generation" die Sorge ums Klima mit der Sorge um unsere Demokratie.

Mit Unterdrückung zu reagieren, heißt die Demokratie-Probleme zu verschärfen

Als Gesellschaft täten wir gut daran, den außerparlamentarischen Protest der "letzten Generation" endlich ernst zu nehmen. Ein hartes Durchgreifen bei den aktuellen Protesten birgt nämlich nicht nur die Gefahr weiterer Radikalisierung. Dabei ließe sich an vieles denken, woran man lieber nicht denken will: neben Anschlägen auf die Yachten, Privatflugzeuge, SUVs der Superreichen auch an Anschläge auf Pipelines, Ölraffinerien, Konzerne der Fossil-Industrie. Allein mit Unterdrückung auf die Straßenproteste zu reagieren, heißt darüber hinaus, die Demokratie-Probleme zu verschärfen, auf die die "letzte Generation" hinweist: dass unsere Repräsentant:innen unter den Bedingungen von Wahl und Wiederwahl die grundlegenden Transformationen unseres sozialen Miteinanders und Wirtschaftens nicht angehen können, die zur Bewältigung der Klima-Krise verlangt wären.