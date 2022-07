Zum Sonntag Re-Demokratisierung jetzt!

Dass die aktuellen Krisen viele in Verzweiflung stützen, ist nicht selbstverständlich. Gesellschaftliche Krisen können in all ihrer Unübersichtlichkeit, Ungewissheit und Bedrohlichkeit auch euphorisieren, als Phasen des Aufbruchs begrüßt werden. Dies zeigt ein rascher Blick zurück auf den Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 – wurden damals doch die ersten politischen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung nicht nur von Soziolog:innen, sondern auch von ranghohen Vertreter:innen der Privatwirtschaft als Ende des Neoliberalismus und Beginn einer neuen solidarischeren Ära bejaht.

Weiterhin werden zentrale Aspekte des menschlichen Lebens den Kräften des Marktes überantwortet

Wenn die gesellschaftlichen Krisen in der Gegenwart in verzweifelte Passivität treiben, dann liegt dies nicht allein an ihren überwältigenden Ausmaßen, an ihrer Bedrohlichkeit und ihrem Ineinandergreifen. Es hat vielmehr v.a. damit zu tun, dass in den Corona-Jahren keine grundlegenden politischen Neuanfänge gemacht worden sind; dass auch weiterhin zentrale Aspekte des menschlichen Lebens den Kräften des Marktes überantwortet und damit entpolitisiert werden: die Beziehungen zur nicht-menschlichen Natur, die Organisation der Arbeit, der Umgang mit den erwirtschafteten Gewinnen. Man kann gegenwärtig daran verzweifeln, dass vor dem Hintergrund dieser Vorab-Festlegungen grundlegende Alternativen zum Kurs der Regierungen gar nicht erst ernsthaft diskutiert werden: etwa ein konsequentes Embargo auf russisches Erdgas in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg; oder politische Eingriffe in globale Lebensmittelspekulation in Reaktion auf die aktuellen Nahrungsmittelengpässe; oder eine solidarische Verteilung der global verfügbaren Impfstoffe während der Corona-Krise; oder nicht zuletzt: eine europäisch abgestimmte Post-Wachstums-Politik in Reaktion auf die Vergeblichkeit, mit grünem Wirtschaftswachstum die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten.