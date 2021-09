Zum Sonntag Tod dem Tode? Sterbenskünste in der Gegenwart

Seit einigen Jahren prangt in Berlin an prominenter Stelle eine Plakette mit einem Ausspruch des Künstlers Bazon Brock: "Der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter."

In der letzten Zeit wurden unterschiedliche Strategien entwickelt, um mit dem Tod Schluss zu machen. Große Biotech-Konzerne unternehmen Anstrengungen, die menschliche Lebensspanne durch Eingriffe in das Erbgut massiv auszudehnen. Parallel dazu tilgt die gesellschaftliche Etablierung eines Systems der medizinischen Suizidassistenz die Fremdheit des Todes – wird im Suizid doch noch das Sterben der eigenen Gestaltungsmacht unterstellt.

Ist das Leben wirklich immer für alle wertvoll?

Und auch bei der Pandemiebekämpfung ist es manchmal darum gegangen, den Tod abzuschaffen: wenn in "Zero Covid"-Initiativen die Virus-Pandemie hat besiegt werden sollen. Wer den Tod abschaffen will, geht davon aus, dass er immer ein Übel sei. Der Philosoph Thomas Nagel hat die Gründe für diese Annahme erläutert: das Leben sei als solches wertvoll – auch in seinen schmerzhaften Phasen; und der Tod raube uns dieses kostbare Gut. Aber stimmt das? Ist das Leben wirklich immer für alle wertvoll?

Formen des Sterbens können als Erlösung erlebt werden

Dagegen sprechen all die Formen des Sterbens, die individuell als Erlösung erlebt werden. Es scheint eher so zu sein, dass manche Menschen den Tod in manchen Lebenssituationen als eine "verdammte Schweinerei" erfahren. In Grenzsituationen können wir die Erfahrung machen, dass der Tod uns individuell bevorsteht. Furchtbar wird dieses Wissen, wenn es auf den Sinn des Lebens übergreift: Wenn der Tod zusammen mit dem Leben auch das Sinngefüge zerstört, das der eigenen Existenz Bedeutung verleiht.

Der Tod zerstört das Theaterstück des eigenen Lebens

Der Philosoph Ernst Tugendhat hat hierfür ein sprechendes Bild gefunden: Wir fürchten den Tod, wenn er nicht nur das Theaterstück des eigenen Lebens, sondern zugleich auch die Bühne vernichtet, auf der dieses Stück gespielt wird. Für eine junge, schwerkrankte Mutter, die ihre Kinder nicht mehr weiter wird begleiten können, kann der Tod furchtbar sein; dagegen mögen ihn alte Menschen nach einem langen, reichen Leben unter Umständen lebenssatt erwarten.

Das Sterben für manche furchbar machen

Die Strategien zur Abschaffung des Todes sind jedoch nicht nur in ihrem Vorurteil übereilt, dass der Tod immer etwas Schlechtes sei. In ihrer Maßlosigkeit fehlt ihnen auch die Scheu vor der Unergründlichkeit des menschlichen Lebens. Dass dies ethisch problematisch werden kann, mussten wir im letzten Jahr erfahren: Wenn bestimmte Corona-Maßnahmen, denen es um den Sieg über die Pandemie ging, den Respekt vor der Würde Einzelner hintangestellt haben. Konkret denke ich an die Vorgaben zur sozialen Isolierung von Sterbenden. Es besteht aller Grund zur Annahme, dass wir das Sterben für Menschen damit furchtbar gemacht haben – die von ihren Angehörigen begleitet vielleicht hätten gelassen sterben können.

Zeitgenössische Sterbekunst ist den Bestrebungen, den Tod abzuschaffen, überlegen

Mit diesen Vereindeutigungen reihen sich die Bestrebungen, den Tod abzuschaffen, in eine breitere gesellschaftliche Entwicklung ein: den Verlust von Ambiguitätstoleranz. Ihnen überlegen sind Formen einer zeitgenössischen Sterbenskunst. Ich finde sie in medizinischer Sterbensbegleitung: von manchen Formen des Herauszögerns des Sterbens bis zu palliativmedizinischen Schmerztherapien. Zeitgenössische Sterbenskünste finde ich aber auch in Praktiken der Meditation, der Achtsamkeit, des Gebets. Darin öffnen sich Menschen für Sinn, den sie nicht selbst herstellen, sondern der ihnen widerfährt, in ihr Leben einbricht – und der deswegen durch ihr Sterben auch nicht infrage gestellt werden kann.

Mit dem Sterben leben zu lernen