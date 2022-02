Zum Sonntag: Verantwortliche Pränataldiagnostik

System vorgeburtlicher Selektion?

Seit einigen Monaten übernehmen die Krankenkassen die Kosten für Bluttests von bestimmten Trisomien. Am bekanntesten ist die Trisomie 21, die zum sogenannten Down-Syndrom führt. Die Behinderungen und Krankheiten, die gegenwärtig diagnostiziert werden können, sind nicht therapierbar. Die Diagnoseverfahren werden genutzt, um bei einem auffälligen Befund über den Abbruch der Schwangerschaft zu entscheiden. Kritische Stimmen äußern die Befürchtung, dass ein System vorgeburtlicher Selektion am Entstehen ist: dass bald keine Kinder mit ererbten Krankheiten oder Behinderungen mehr geboren werden.

Die meisten Betroffenen fällen kein Urteil

Was aber wäre ein verantwortlicher Umgang mit der vorgeburtlichen Diagnostik? Darüber diskutiert aktuell auch der Deutsche Ethikrat. Zunächst mag man den Blick auf die Nutzerinnen wenden und fragen: Selektieren Schwangere zwischen kommenden Kindern, wenn sie die vorgeburtlichen Tests in Anspruch nehmen und brechen ihre Schwangerschaft bei einem auffälligen Befund ab? Aktuelle empirische Studien zeichnen ein anderes Bild. Die meisten Betroffenen fällen kein Urteil über den Wert des kindlichen Lebens: ob es ihren Vorstellungen von Unversehrtheit entspricht oder nicht. Für den Abbruch ihrer Schwangerschaft entscheiden sie sich meist, weil sie es sich und ihrer Familie nicht zutrauen, mit einem schwer kranken oder behinderten Kind zu leben, gut für es zu sorgen.

Wie ist der Respekt vor Selbstbestimmung der Schwangeren politisch umzusetzen?

Unterschiedliche soziokulturelle Faktoren greifen ineinander

Konkret wird die Gefahr abgedunkelt, dass es in Zukunft zu breit angelegter vorgeburtlicher Selektion kommen kann, indem unterschiedliche soziokulturelle Faktoren ineinandergreifen: die technischen Möglichkeiten, das Erbgut von Embryonen auf eine Vielzahl von erblichen Behinderungen und Erkrankungen durchzutesten, ein marktwirtschaftlich organisiertes Medizinsystem, fehlende Formen der Inklusion und eine gesellschaftliche Wettbewerbsordnung, in der es für alle zu bestehen gilt. Diese Gemengelage kann Schwangeren den Spielraum verschließen, sich in der Grenzsituation einer auffälligen Diagnose an ihrem Kind für die Fortsetzung ihrer Schwangerschaft zu entscheiden.