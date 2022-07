Zum Sonntag: Mut zu leben: Vom Reisen in Krisenzeiten

Man kennt die Geschichte von der sinkenden Flut. Von der Taube, mit dem Ölzweig im Schnabel, die Noah ausgeschickt hatte, um zu erkunden, ob man auf der noch nassen Erde schon wieder leben kann. Die Geschichte einer Rettung aus einer absaufenden Welt. Kinder malen sie im Religionsunterricht. Bewegungen identifizieren sich mit dem Zeichen des Regenbogens. Eine schöne Geschichte, denn es geht ja noch mal gut aus. Zumindest für Noah und seine Familie. So fühl ich mich momentan.

Zwei Jahre pandemische Arche-Erfahrung

Es ist die schönste Zeit des Jahres. Der Sommer. Und mir fallen die schönsten Orte der Welt ein, Urlaub zu machen. Endlich wieder! Nach zwei Jahren pandemischer Arche-Erfahrung wünsch ich mir mit vielen anderen Augen neue Blicke und mit vielen anderen Seelen einfach einen gewollten Durchhänger – diesmal ohne Maske auf der Nase. Viel lieber mit Sand an den Füßen. Raus aus der Arche, raus in die Welt. Tief Luft holen, Länder bereisen, mich bewegen und leben. Wieder leben.

Noah und der erste Schiffbruch Gottes mit der Menschheit

Doch die Noah Geschichte der Bibel ist eine harte Geschichte. Sie erzählt vom ersten Schiffbruch Gottes mit seiner Menschheit. Nach der Sintflut ist es der zweite Schöpfungsversuch Gottes. Nun unter realistischen Bedingungen. Der erste Versuch erzählt vom Paradies. Noch ist alles friedlich zwischen Mensch und Natur. Noch kann Gott sein wohlgefälliges "sehr gut" über die Schöpfung sprechen. Alles gut.

Doch dann folgt Katastrophe auf Katastrophe: Das erste Misstrauen, die ersten Lügen, der erste Totschlag und bald die alles vernichtende Erkenntnis Gottes: Das Dichten und Trachten der Menschen ist böse. Von Kindesbeinen an. Gott bereut es, die Erde und die Menschen geschaffen zu haben, und schickt die große Flut und vernichtet in großer Sippenhaft alles mit Mann und Maus. Fast alles... Noah und seine Familie sowie ein paar Tiere werden gerettet.

Reisen ohne bedrückenden Ballast – geht das?

Vielleicht fangen wir gerade wie zu Noahs Zeiten an zu begreifen, dass die Erde eine Kugel ist – und dass das, was auf der einen Seite verschoben wird, auf der anderen Seite der Erde schief herauskommt. Die göttliche Sippenhaft hängt uns in den Knochen. Wer heute eine weite Flugreise bucht und sie auch antritt, wird nicht ohne selbstkritische Gedanken die Maschine besteigen.

Kann man so eine Flugreise angesichts der Klimakrise überhaupt verantworten? Wer mit dem Auto in den Süden Italiens fährt, wird unweigerlich an die Schlauchboote erinnert, die versuchen, das Mittelmeer von Afrika her zu überqueren. Ist es zulässig, angesichts der Fluchtbewegungen auf der Welt, dem Dolce Vita frönen? Und selbst wer nur die Höhen des Bayerischen Waldes zu Fuß erklimmt, wird keine Wanderung tun, ohne an die flüchtenden und kämpfenden Menschen in der Ukraine zu denken. Mit all den Folgen, die prognostiziert werden für den Winter, angesichts knapper Energie.

Die christliche Hoffnung bleibt

Was ist Gottes Anteil daran? Es gibt genügend Gründe dafür, an der Güte Gottes und des Lebens zu zweifeln. Wenn Christen nun aber weiterhin und trotzig von Hoffnung sprechen, kann man ihnen nicht vorwerfen, sie würden nicht genau hinschauen. Sie mahnen seit mehr als achtzig Jahren Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung an. Die Christen sind keine Naivlinge, die nur noch nicht gemerkt haben, was gegen Gottes Liebe spricht. Hoffnung lernen heißt auch, Illusionen verlernen. Illusionen über den Menschen. Und auch Illusionen über Gott.