Zum Sonntag: Man muss nicht schuld sein, um schuldig zu sein

In wenigen Stunden, so ab neun, halb zehn, läuten die Kirchenglocken, über unsern Dörfern und Städten, um mit vollem Geläut die Auferstehung Jesu zu verkünden. Heute Abend schon und morgen früh – bei Sonnenaufgang. Es sagt: du, Erde, ihr Menschen, Universum, es gibt mindestens einen Gedanken auf dieser Welt, der davon ausgeht, dass wir nicht auf ein globales Sterben – einen universellen Exitus zusteuern, sondern dass die Totalität, dass die Macht des Todes in all seinen Facetten begrenzt und überwunden ist. Der Ostersonntag ist die erhörte und erfüllte Bitte des Christenheit, wenn sie tagtäglich betet: „Erlöse uns von dem Bösen.“

Diese Erkenntnis tut weh in einer Welt, die so leicht nach Gut und Böse, nach Richtig und Falsch, nach Hell und Dunkel einteilt. Ich sage das so drastisch, weil unsere Zeit mit dem Thema des Bösen und der Schuldfrage manchmal zu leichtfertig und zu dualistisch umgeht. Es gibt einen moralischen Rigorismus, der vermeintlich ein Anwalt des Guten sein will – aber letztlich dem Bösen in die Karten spielt. Das Jüngste: Da wird eine Ministerin vom Hof gejagt, weil sie einen Fehler gemacht hat. Was ist gut daran? Dass nur Menschen mit möglichst makellosen Lebenszusammenhängen solche Ämter besetzen? Aber was ist damit, dass man einen Menschen so auch zerstören kann? Oder: die Zusammenhänge des Ukraine Krieges. Welche Versäumnisse und offenen und versteckten Interessen der großen und der kleinen Player baden jetzt die Männer, Frauen und Kinder der Ukraine aus? War es gut, die Russland Politik so zu gestalten, wie es Merkel und Steinmeier taten? Ja? Nein? Wer hat davon profitiert, wer nicht? Was heißt das für die Politik jetzt?