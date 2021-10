Zum Sonntag Braucht es die Kirche heute noch?

Der Zustand der Kirchen in Deutschland ist – selbst wenn man es halbwegs wohlwollend anschaut – desaströs. "Wird das noch was, oder kann das weg?" möchte man fragen und zuckt ratlos mit den Schultern. Wohl gemerkt – ich spreche über die Institution Kirche. Nicht über einzelne Gemeinden oder Menschen. Denn um den ehernen Sockel herum springen durchaus junge, frische Gesichter, die der behäbig gewordenen, mit Akten und Maniküre beschäftigten Herrin Beine machen möchten.

Ist Kirche ein Auslaufmodell?

Wozu gibt es die Kirche? Noch? Ist sie ein Auslaufmodell, wie einst die Monarchie – zwar nett anzuschauen, aber viel zu teuer und letztlich nicht viel mehr als nur ein wöchentliches Refugium auf bunten Hochglanzseiten der Regenbogenpresse? Oder ist sie etwas rein Funktionales, Nützliches – ganz brauchbar, wenn mans denn braucht – weil sie sich kümmert um die Armen und Witwen und Waisen? So was wie eine religiöse NGO? Aber braucht man dafür eine steuerfinanzierte Körperschaft öffentlichen Rechts? Für den sozialen Kitt in der Gesellschaft werden doch politische Parteien gewählt. Und damit diese ihren Job gut machen können – okay – dafür könnte möglicherweise die Kirche noch zu etwas zu gebrauchen sein. Ja, manche begrüßen diese zivilreligiöse Funktion. Aber andere fürchten diese. Etwa im Blick auf die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Doch das ist eine andere Geschichte.

Die Kirche als Institution ist eine Herausforderung. Denn sie macht in der Öffentlichkeit nach wie vor sichtbar, was inzwischen fast gänzlich ins Private verlegt wurde: Nämlich die Suche nach Werten, Zielen, Identifikationen und einem Ort ohne Angst und ohne Leistungsdruck. Dass unter diesem Gedanken die sichtbaren Mängel der Kirche und ihres Personals noch mehr verärgern und schmerzen und zu einer enttäuschten Abwendung führen, ist eine Binse.

Aufgabe der Kirchen verändert sich ständig

Ich glaube, die Aufgabe der Kirchen – jenseits all ihrer Fehlbarkeit – verändert sich ständig. Darüber wurde auch schon immer nachgedacht. Gerade in Umbruchszeiten. In der christlichen Dogmatik gibt es eine Überlegung, dass die Kirche drei prinzipielle Aufgaben hat – ich nenne sie mit den alten Wörtern. Die Kirche hat eine königliche, eine prophetische und eine priesterliche Aufgabe zu erfüllen. Sie solle herrschen, ermahnen und vermitteln.

Aber: Herrschen? Wer das heute noch will – hat etwas nicht verstanden. Natürlich, es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der die Kirche herrschte. Mit der Konstantinischen Wende begann in der Alten Kirche eine Zeit zunehmender Machtfülle – auch jenseits aller Zuständigkeit. Aus der einst verfolgten Kirche wurde eine herrschende Kirche. Was ihr und den ihr anvertrauten Menschen nicht gut getan hat. Und was glücklicherweise vorbei ist. Zum allergrößten Teil, und wo sie noch mit absolutistischen Hierarchien und Macht agiert, laufen ihr die Leute nur umso mehr weg, zurecht.

Das sakrale Priesteramt oder der belehrende Pastorendienst sind definitiv von gestern

Prophetie? Vielleicht war es erst nach dem 2. Weltkrieg und gerade unter dem Eindruck des Versagens, dass die Kirchen ihre prophetischen Aufgaben entdecken. So wurden Kirchen besser darin, den Finger in die Wunde gesellschaftlicher und politischer Fehlentwicklungen zu legen. Die ökologische Bewegung, die Friedensbewegung und die friedliche Revolution von 1989 wären ohne den prophetischen Dienst der Kirche nicht denkbar. Doch gegenwärtig gerät auch das in der Krise. Niemand will sich von kirchlichen Amtsträgerinnen und Amtsträgern belehrt lassen. Dafür ist zu viel geschehen. Dafür ist zu viel an Glaubwürdigkeit verloren gegangen.