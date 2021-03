Zum Sonntag Der Teufel versucht jeden von uns

Versuchung hat viele Gesichter. In der Bibel tritt sie häufig in Gestalt des Teufels auf. Auch heute werden wir oft in Versuchung geführt, meint Norbert Roth Es ist die Versuchung, die eigene verzweifelte Hoffnung durchzusetzen.

Versuchung hat viele Gesichter. Die Bibel ist ein buntes Fotoalbum vieler bekannter Personen dafür. Mit Adam und Eva fängts ja schon an. Als die beiden durch die Schlange versucht werden, können sie nicht widerstehen. Der arme Hiob hingegen bleibt später standhaft als er versucht wird. Als die Finsternis ihn so lange drangsalieren will, bis er seinem Gott ins Angesicht flucht. Doch Hiob steht.

Satan - der Ankläger

Freilich, man kann abwinken und diese Erzählungen unter Mythos abheften und belächeln. Man kann sich ihnen aber auch mal stellen und hinschauen, was da eigentlich ohne billige "Moral von der Geschicht" gesagt wird.

In beiden Erzählungen tritt Satan auf den Plan. Das ist nicht einfach ein armer Teufel, der nach Schwefel riecht und zwei Hörner hat. Es ist der Ankläger. So wird das Wort "Satan" aus dem Hebräischen treffend übersetzt. Der Ankläger, der alles mies macht und alles und jeden verklagen muss.

Anklage ist giftig - sie mindert die Schönheit der Welt

Das Schicksal des armen Hiob beginnt damit, dass der Ankläger den Menschen bei Gott schlecht macht. Er stellt ihn als religiösen Opportunisten hin, der nur deswegen artig und fromm ist, weil er ein Leben auf der Sonnenseite führen kann. Sein Haus, sein Auto, sein Boot. Nimm ihm das weg! Sagt der Ankläger – und du wirst sehen, Gott, was für ein Ichling der Hiob wirklich ist. Doch Gott bleibt überzeugt von seiner Schöpfung. Hält an Hiob fest. Und leidet mit, als er sieht, wie Hiob unter den Auswirkungen dieser teuflischen Anklage in die Knie geht.

Bei Eva und Adam dreht der Ankläger das Rad anders herum. Im Paradies macht er in Gestalt der Schlange Gott bei den Menschen madig. Er zischelt: Ach, Komm schon, Eva, du kluges Mädchen – Gott enthält euch doch das Beste vor. Der ist neidisch auf euch, eifersüchtig, der will doch nur nicht, dass ihr werdet wie er. Und Eva glaubts und greift zu. Dieser Bissen steckt uns bis heute im Hals. Anklage ist giftig. Und zerstörerisch. Denn sie mindert die Schönheit der Welt, entwertet andere Menschen und verfinstert Gott. Freilich – man muss Dinge beim Namen nennen, wenn sich jemand vergreift – am Geld, an der Macht oder anderen Menschen.

Es gibt eine Lust an der Empörung, einen Rausch der Anklage

Aber es gibt eine Lust an der Empörung, einen Rausch der Anklage, wenn jemand erwischt wurde. Und das scheint so lustvoll zu sein, dass ihre verhängnisvollen Begleiter in Kauf genommen werden. Nur als Beispiel: Die Debatte darum, ob ein Gedicht, das eine Person mit dunkler Hautfarbe verfasst hat, von Menschen mit heller Haut übersetzt werden dürfe, weist in doppelter Weise auf diese verhängnisvolle Verstrickung hin. Cancel Cultur ist eine bittere Frucht dieser Lust am Anklagen.

Querdenkerdemonstrationen funktionieren nur im Modus der Anklage. Und manche Kundgebung der Fridays for Future und Extension Rebellion Bewegung auch.

Womöglich ist Anklage selbst eine Versuchung – wie sie in den alten Überlieferungen angedeutet wird. Die Versuchung, die eigene verzweifelte Hoffnung durchzusetzen. Verzweifelte Hoffnung unterscheidet sich von der Hoffnung an sich. Wer Hoffnung hat, lebt fröhlich und gelassen und weiß, dass nicht immer alles gut ausgeht, aber dass alles Sinn macht, egal wie es ausgeht und man auch immer mit dem Guten rechnen kann. Verzweifelte Hoffnung hingegen ist Hoffnung, die unter zeitlichen Druck gerät.

Verzweifelte Dringlichkeit macht aus der friedlichen Meinungsäußerung eine Anklage