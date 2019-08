Zum Sonntag Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit

Die Erde ist in einem schlimmeren Zustand als jemals zuvor. Niemand wünscht sich das, und dennoch produzieren wir immer mehr Schadstoffe, Klimagase, Kriege, Ausbeutung der Ärmsten, Gewalt, Hassorgien.

Wie kann das sein? Wie kommt es, dass wir alle das Gute wollen, aber immer mehr Schreckliches bekommen? Verzeihen Sie, dass ich so naiv frage – ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Aber wo liegt der Denkfehler?

Alles wird katastrophaler

Für viele ist die Antwort einfach und klar: Das Problem liegt nicht bei ihnen selbst – sie wollen ja nur das Beste –, sondern bei den "Anderen". Die Anderen sind es, die den Müll nicht richtig trennen. Die Anderen sind es, die weite Flugreisen machen. Die Anderen sind es, die sich mehrmals im Jahr Klamotten für ein paar Euro anschaffen, von denen die Näherinnen kaum überleben können. Und nicht nur die anderen Konsumenten sind die Übeltäter, sondern auch die Wirtschaft, die die Umweltstandards unterläuft und die Löhne drückt, und die Politik, die vor der Wirtschaft kuscht und sich nicht traut, den Wählern die Wahrheit zu sagen. Und die hiesigen Politiker haben ihre "Anderen" in Brüssel oder in anderen Erdteilen. Neulich meinte ein Bundesminister allen Ernstes, wenn man etwas fürs Klima tun wolle, müsse man das nicht hier, sondern in Afrika und Asien tun, wo das größte Wachstum zu erwarten sei. Und so dreht sich das Karussell immer weiter. Immer gibt es Schuldige, zu denen man selbst ganz gewiss nicht gehört. Und obwohl alle so schön das Gute wollen, wird alles immer katastrophaler.

Aber das ist wahrscheinlich genau der springende Punkt: Es bringt nichts, das Gute und Gerechte und Gesunde zu wollen, solange wir es in erster Linie für uns selbst wollen. Solange wir immer nur etwas haben wollen, anstatt etwas geben zu wollen. Solange die "Anderen" für uns die Übeltäter sind, die wir kurzerhand für alle Probleme verantwortlich machen. Wie zum Beispiel die Flüchtlinge, die manche als Bedrohung sehen und nicht als diejenigen, die unsere Unterstützung brauchen, weil es ihnen weit schlimmer geht als uns. Mit anderen Worten: Solange wir die Welt in "uns" und "die anderen" einteilen, wird niemals etwas besser werden, weil es gerade dieses Denken ist, das die Übel dieser Welt produziert.

Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit

Nicht einmal bahnbrechende neue Erfindungen zur Klimarettung, auf die manche Politiker uns gerne vertrösten wollen, werden etwas nützen, solange diese Zweiteilung der Welt dafür sorgt, dass die einen davon profitieren und die anderen dafür bezahlen.

Der amerikanische Umweltanwalt Gus Speth sagte kürzlich, er selbst habe lange geglaubt, der wissenschaftliche Fortschritt würde uns helfen, unsere ökologischen Probleme zu lösen. Aber er habe sich geirrt. Die größten Umweltprobleme seien unser Egoismus, unsere Gier und unsere Gleichgültigkeit. Um diese Probleme zu lösen, brauchten wir keine technologische, sondern eine spirituelle und kulturelle Transformation.

Es gibt nur eine Menschheit

Das trifft wohl den Nagel auf den Kopf. Und die spirituelle Transformation, die wir so dringend benötigen, beginnt damit, dass wir aufhören, die Welt in die Einen und die Anderen einzuteilen, in Unschuldige und Schuldige, in Gläubige und Ungläubige, in Erwünschte und Unerwünschte. Es gibt nur eine Menschheit. Wir stecken alle mit drin, wir haben alle Anteil an den Problemen, niemand ist ganz unschuldig. Unsere Probleme werden wir erst dann lösen, wenn wir nicht mehr irgendwelchen "Anderen" die Schuld geben, sondern gemeinsam aktiv an der großen Transformation mitwirken: als Konsumenten, als Wirtschaft, als Politik. Alle, ohne Ausnahme.

Es gibt keine Anderen.