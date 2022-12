Zum Sonntag Advent als Zeit der Reinigung

Ursprünglich war der Advent eine spirituelle Übung, eine Fastenzeit

Ursprünglich war der Advent ja einmal eine Fastenzeit, eine spirituelle Übung, um sich auf das Fest der Ankunft Christi in der Welt vorzubereiten. In diesen Wochen, so die Idee, könnte man sein Leben einer kritischen Betrachtung unterziehen: Wo laufe ich Dingen hinterher, die mir eigentlich nichts bedeuten? Wo beteilige ich mich an Aktivitäten und Geschäften, die mich anwidern? Warum tue ich so vieles, was ich nicht tun will?