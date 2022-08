Zum Sonntag Die Erde lebt und lehrt

Im Elsass, im kleinen Ort Bergheim, lebt die Winzerfamilie Deiss. Der junge Matthieu Deiss bewirtschaftet das Weingut in vierter Generation. Sein Vater tut auch noch mit, bei der Veredelung der Rebstöcke. Gemeinsam versuchen sie seit Jahren etwas Neues: Sie haben gebrochen mit der Monokultur im Weinbau. Auf ihren Weinbergen wachsen die verschiedensten Rebsorten nebeneinander: Riesling, Pinottrauben, Muskateller, Gewürztraminer, Weißburgunder und noch viele andere. Und dazwischen Sträucher, Obstbäume, Salbei, Hafer, Feldblumen.

Geben und Nehmen einer Lebensgemeinschaft

Die verschiedenen Pflanzen machen sich nämlich keine Konkurrenz – sie leben in Symbiose miteinander, sie unterstützen sich gegenseitig, sie kommunizieren miteinander. Über die Blätter geben sie chemische Botenstoffe an die Umgebung ab, informieren die anderen Pflanzen zum Beispiel über eindringende Schädlinge und wehren sie gemeinsam ab. Über ein weitverzweigtes Netzwerk im Boden teilen die Pflanzen das vorhandene Wasser miteinander und leiten es über Wurzeln und Pilzgeflechte dorthin, wo es am dringendsten gebraucht wird. Die Pilze im Boden liefern den Weinstöcken Stickstoff und Phosphor, und die oberirdischen Pflanzen helfen den Pilzen mit Kohlenstoffverbindungen und Zucker. Die Bäume im Weinberg schützen den Boden vor der Sonne, senken die lokalen Temperaturen und schützen das Leben der Tiere und Organismen im Boden. Es ist das Geben und Nehmen einer Lebensgemeinschaft.