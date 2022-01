Zum Sonntag Missbrauchsgutachten: Die Verantwortung der Kirche

Am Donnerstag wurde das lang erwartete unabhängige Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Erzbistum München-Freising veröffentlicht. Es zeigt, dass dort vielfach Missbrauchsverbrechen geschahen und kirchliche Amtsträger sie ignorierten oder nicht der Strafverfolgung meldeten. Nächste Woche wird das Erzbistum mit einer eigenen Pressekonferenz darauf reagieren. Man darf gespannt sein: Wird man wieder nur die sattsam bekannten Worthülsen von Betroffenheit und Mitgefühl mit den Opfern hören? Oder wird es zu echter Verantwortungsübernahme kommen?

Echte Reue und Eingeständnis der Taten

Wie das aussehen müsste und könnte, ist seit Jahrhunderten bekannt. Der große jüdische Philosoph des Mittelalters, Maimonides, hat anhand von biblischen und rabbinischen Aussagen ein Programm von drei Schritten entwickelt, wie wir mit unserer Schuld umgehen können. Und der heilige Thomas von Aquin, einer der bedeutendsten Lehrer der Kirche, hat das für die Kirche eins zu eins übernommen. Danach geht es erstens um ehrliche Reue über das Vorgefallene, die contritio cordis, die "Zerknirschung des Herzens", wie Thomas formulierte. Zweitens braucht es das öffentliche Eingeständnis der Taten, die confessio oris. Das heißt, man muss sich zu seinen Taten persönlich bekennen, man kann nicht bloß allgemein von Verantwortung reden. Drittens schließlich müssen praktische Konsequenzen gezogen werden, eine satisfactio opere muss her, ein Ausgleich für die Schäden, die die Opfer erlitten haben.

Seelenfrieden der Täter

Man sieht: Hier wurde ganz konsequent von den Opfern her gedacht: um sie muss es gehen, um ihr Weiterleben, nach all dem, was ihnen angetan worden ist. Es geht nicht darum, den Tätern wieder eine Art Seelenfrieden zu verschaffen. Sie gewinnen ihren Frieden nur wieder, wenn sie sich wirklich um konkrete Veränderung und ein neues Verhältnis zu ihren Opfern bemühen.