Zum Sonntag Der Jude Jesus

Das heißt, wir schauen auf eine jüdische Geschichte von 1.700 Jahren zurück, das ist länger, als das Christentum hierzulande heimisch ist. Da gab es bekanntlich Zeiten von Verfolgung, Mord, Entrechtung und Vertreibungen, aber nicht zu übersehen sind auch die großartigen Beiträge von Jüdinnen und Juden zur Kultur und zum Wohlstand des Landes. Ohne diese wäre Deutschland nicht, was es heute ist.

Vergessenes wird ins Gedächtnis zurückgeholt

Es ist toll, dass an diese Geschichte in diesem Jahr in vielen Veranstaltungen und Dokumentationen erinnert wird, dass Vergessenes ins Gedächtnis zurückgeholt wird, sodass vielleicht sogar einmal ein neues Gespür für die gemeinsame Kultur von Juden und Christen entstehen kann.

Einer fällt bei diesem neuerwachten Interesse für das Judentum allerdings fast überall unter den Tisch: Jesus von Nazaret. Oder genauer: die Tatsache, dass auch Jesus, den die Christen als Sohn Gottes verehren, zum jüdischen Volk gehörte. Natürlich sprechen heute Kirchenleute oft und gerne von der jüdischen Herkunft Jesu, aber die Sache ist wesentlich brisanter, als sie auf den ersten Blick aussieht. Denn Jesus kam nicht nur aus dem Judentum, sondern er war mit Leib und Seele Jude und ist es auch lebenslang geblieben. Er ging an jedem Schabbat zur Synagoge, pilgerte zu allen wichtigen jüdischen Festen nach Jerusalem, er betonte unüberhörbar, dass die Tora, das jüdische Religionsgesetz, für ihn bleibende Gültigkeit besitze. Solange Himmel und Erde bestehen, sagte er, werde nicht das kleinste Häkchen an der Tora ungültig werden. Und das wissen wir nicht erst seit gestern – das steht so schon immer in den Evangelien. Alle können das nachlesen, wenn sie wollen.

Jesus als Juden respektieren

Aber was bedeutet das? Heißt das, dass Jesus wieder ein Teil des Judentums wird und dass die Christen ihn verlieren? Nein, es muss kein Verlust sein, wenn die Christen Jesus als den Juden respektieren lernen, der er immer war. Sie können ihn dadurch sogar besser kennenlernen. Sie können lernen, dass Jesus nicht von irgendeinem Gott sprach, von einem autoritären Übervater etwa, der mit Blitz und Donner regiert, sondern vom Gott Israels. Und der Gott Israels ist nicht irgendeine Himmelsmacht, der man sich unterwerfen müsste, sondern derjenige, der seine Menschen aus der Gefangenschaft und Zwangsarbeit in Ägypten herausholte. Ohne zu fragen, ob sie das verdient hätten oder nicht, ob sie Sünder waren oder nicht. Der Gott Israels sieht zuallererst auf die Leiden der Menschen und hört ihre Schreie – und führt sie in die Freiheit. Das ist religionsgeschichtlich etwas völlig Einmaliges.

Und wenn man, wie Jesus, an einen solchen Gott glaubt, dann glaubt man nicht, dass man ein nichtswürdiger Sünder ist, sondern man glaubt, dass Gott die Freiheit der Menschen will und dass die Menschen sie auch verdient haben. Eine andere Art Glaube. Und den hat Jesus uns vorgelebt: Sein erster Blick richtete sich nicht auf die Sünden der Menschen, sondern auf ihre Schwierigkeiten und Leiden. Er half ihnen. Natürlich rief er auch zur Umkehr auf: dass wir nicht nur auf uns selbst achten, sondern auf alle, mit denen wir zusammentreffen. Er wollte, dass alle sich gegenseitig zu einem guten Leben verhelfen. Er wollte nicht, dass die Menschen sich schlecht und klein und unfähig fühlen. Er traute ihnen eine Menge zu.

Keine abstrakte Himmelsgestalt