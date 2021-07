Zum Sonntag: Das Ende des Kinderglaubens

Wie immer bei Katastrophen hat auch das Hochwasser der vergangenen Wochen wieder Menschen fragen lassen, wie Gott so etwas zulassen kann. Das ist verständlich, sagt Norbert Reck, doch sich an Antworten zu versuchen, kann gefährlich sein.

So sitzen wir nun abends vor dem Fernseher, sehen die verschlammten Straßen, die umgekippten Autos wie tote Fische, die mit dem Bauch nach oben in irgendeiner Giftbrühe dümpeln. Die auseinandergebrochenen Häuser, die aufgedunsenen Möbel, die nur noch Müll sind. Und vor allem: die Menschen, die von einem Tag auf den anderen alles verloren haben, was sie sich aufgebaut hatten, die mit den Tränen kämpfen, wenn sie erzählen, Tote beweinen, nach Vermissten suchen. Ich kenne niemanden, der darüber nicht erschüttert wäre, auch wenn es immer eine zwiespältige Sache ist, dabei Zuschauer zu sein, im heimischen Fernsehsessel das Leid der anderen zu betrachten: eine Mischung aus Mitgefühl und Scham.

Wie immer die Frage: Wie kann Gott so etwas zu lassen?

Wie immer bei solchen Katastrophen fragen auch jetzt wieder Menschen, wie Gott so etwas zulassen kann. Das ist verständlich. Wir möchten gerne eine Erklärung, wir suchen nach irgendeiner Logik hinter den Ereignissen. Besonders jetzt, wo uns vielleicht endgültig der Kinderglaube zerbricht, den wir hatten: der Glaube, dass uns schon nichts passieren wird. Der Glaube: Es ist noch immer gut gegangen. Der Glaube: Gott passt schon auf uns auf. Jetzt werden wir auch hierzulande höchst unsanft aus dieser Illusion gerissen. (In anderen Weltgegenden gibt es diesen Luxus schon lange nicht mehr.)

Natürlich kann man da auch nach Gott fragen. Nach dem Sinn. Schwierig wird es nur, wenn wir uns an Antworten versuchen. Manche bringen jetzt zum Beispiel wieder die Vorstellung ins Spiel, das sei die Strafe Gottes. Die Strafe Gottes für unseren Umgang mit der Schöpfung, mit der verwundbaren Erde, die nicht endlos mit Treibhausgasen vollgepumpt werden darf. Es stimmt natürlich: Die Erde darf nicht grenzenlos überlastet werden. Aber sollte wirklich ein Gott wahllos Menschen ertrinken lassen wegen einer Sache, für die diese Menschen auch nicht mehr verantwortlich sind als andere? Das wäre jedenfalls kein gerechter Gott.

Der Grundfehler: die Schuld immer bei den Anderen zu suchen

Ich vermute, dass niemand so etwas wirklich glaubt. Wer so von einer Strafe Gottes redet, will damit wohl eher auf "die Anderen" hinweisen, die der eigenen Meinung nach schuld an allem sind: "Ich hab’s euch doch immer gesagt: Ihr macht das alles falsch. Jetzt habt ihr die Strafe dafür." Man selbst weiß natürlich immer schon, was richtig gewesen wäre. Die Anderen sind das Problem. Die mit den dicken Autos, die mit den vielen Flugreisen, die Politiker, die immer nur reden, aber seit Jahrzehnten nichts gegen den Klimawandel unternehmen.

Daran mag sogar einiges stimmen. Aber der Grundfehler liegt darin, die Schuld immer bei den Anderen zu suchen und auch das nötige Handeln allein von den Anderen zu erwarten. Als dürften wir weiter in kindlicher Unschuld verharren und davon ausgehen, dass irgendwelche strengen Vatergottheiten oder onkelhafte Politiker sich um alles kümmern.

Alles ist mit allem verbunden, niemand kann sich heraushalten

Es gilt jetzt, erwachsen zu reagieren und zu erkennen, dass alles, was wir tun, Auswirkungen auf unser Leben auf diesem Planeten hat. Das heißt nicht, dass wir als Privatmenschen nun die Verantwortung für alles auf unsere Schultern laden müssten. Im Gegenteil: Wir müssen verstehen lernen, dass das private Leben eine Illusion ist. Alles ist mit allem verbunden, niemand kann sich heraushalten, wir müssen lernen, zusammenzustehen und gemeinsam die nächsten Schritte zu tun.

Der Gott, an den Jesus von Nazaret glaubte, der Gott Israels, war übrigens kein strafender Übervater: Er sah die Not seiner Menschen und zeigte ihnen den Weg aus der Sklaverei in Ägypten. Aber er erwartete von ihnen, dass sie sich nicht wie Kinder tragen lassen, sondern sich selbst auf den Weg in die Freiheit machen.