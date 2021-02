Zum Sonntag: Und immer schneller dreht sich das Rad

Beim Kölner Amtsgericht, so erfuhr man letzte Woche, sind auf längere Zeit keine Termine mehr für Kirchenaustritte zu bekommen. Die Kirche wird künftig an Bedeutung verlieren, die Weisheit des Jesus von Nazaret aber wird nicht untergehen, meint Norbert Reck.

Und immer schneller dreht sich das Rad. Beim Kölner Amtsgericht, so erfuhr man letzte Woche, sind auf längere Zeit keine Termine mehr für Kirchenaustritte zu bekommen. Und als die Computerspezialisten des Gerichts einige zusätzliche Termine im Internet freischalteten, brach prompt der Server zusammen, so groß war die Nachfrage. Tausend Austrittstermine werden pro Monat dort gerade vergeben; im März will man das nun auf 1500 erhöhen.

Kirchenaustritte - nicht nur in Deutschland

Gut, in Köln mag das derzeit mit der wachsenden Unzufriedenheit mit dem dortigen Kardinal zusammenhängen. Aber anderswo sieht es nicht viel besser aus. 2019 – das sind die neuesten Zahlen – traten in Deutschland aus den beiden großen Kirchen mehr als eine halbe Million Menschen aus, so viele wie nie zuvor. Und das ist keine speziell deutsche Entwicklung. In Polen zum Beispiel, wo man aus der Kirche gar nicht austreten kann und lange Zeit über 90 Prozent der Bevölkerung zur katholischen Kirche gezählt wurden, hat sich speziell unter jüngeren Menschen die Lage stark verändert: Nur noch 55 Prozent aller Schülerinnen und Schüler bezeichnen sich als gläubig. Und wo die Jüngeren nicht mehr mitziehen, bröckelt auch die Weitergabe des Christentums an die nächsten Generationen.

Ein Forschungsprojekt der Universität Freiburg rechnete aus, dass im Jahr 2060, also in vierzig Jahren, die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland sich halbiert haben dürfte. Doch wahrscheinlich sind diese Zahlen inzwischen überholt. Manches spricht dafür, dass die Entwicklung sich eher noch beschleunigt.

Der Glaube der Zukunft wird im Tun bestehen

Weltweit wächst die Kirche, aber hierzulande wird das organisierte Christentum in achtzig Jahren verschwunden sein. Ist das wirklich schlimm? Aus den meisten Kirchen wird man Museen gemacht haben, keine Kirchenbeamten werden den Gläubigen mehr sagen, was sie dürfen und nicht dürfen – aber Gläubige wird es zweifellos noch geben. Die Weisheit des Jesus von Nazaret wird, da bin ich sicher, weiterhin ihre Anhänger finden. Die Lehren Jesu werden vielleicht sogar noch stärker ins Bewusstsein der Menschen treten, wenn alles Autoritäre, mit dem sie allzu lange verknüpft waren, erst einmal von ihnen abgefallen ist. Man wird von Jesus lernen wollen, wie man ohne Angst für Gerechtigkeit eintreten und seine Ohnmacht überwinden kann, und vor allem: wo man Gott wirklich begegnen kann: unter den Hungernden, Nackten, Gefangenen, bei den Ausgeraubten am Straßenrand. Der Glaube der Zukunft – so weiß man es bereits auf der Südhalbkugel der Erde, wo inzwischen die Mehrheit aller Christen und Christinnen lebt – der Glaube der Zukunft wird im Tun bestehen, in der aktiven Solidarität. Eine durchaus notwendige Entwicklung.

Dagegen wird man in achtzig Jahren kaum noch jemanden finden, der weiß, wie Hostien "richtig" konsekriert werden oder was es mit der Zwei-Naturen-Lehre Christi auf sich hat. Aber das ist ja eigentlich heute schon der Fall unter jenen Christinnen und Christen, die nicht Theologie studiert haben.

Kirchenleitungen hätten mehr auf Wissenschaft hören sollen

Richtig bedauerlich finde ich dagegen, dass die Theologischen Fakultäten an den Unis nach und nach verschwinden werden. Denn das Christentum braucht eine kritische, aufgeklärte Wissenschaft, die Erforschung der biblischen Schriften auf höchstem Niveau und den Austausch mit anderen Wissensgebieten. Bis heute kann das Studium der Theologie eine faszinierende Sache sein, und es gehört zu den Großtaten der Kirchen, dass sie sich solche Fakultäten geleistet haben. Besser wäre es noch gewesen, wenn die Kirchenleitungen selbst mehr auf die Wissenschaften gehört und nicht einige ihrer besten Köpfe an den Rand gedrängt hätten.