Zum Sonntag: Die Natur des Menschen

„Da kann man nichts machen – die Menschen sind eben so: habgierig, egoistisch, kurzsichtig. Das ist ihre Natur; dagegen kommt niemand an.“ So oder ähnlich höre ich es immer wieder aus dem Munde von Freunden und Bekannten, wenn das Gespräch auf die Weltlage kommt, ganz gleich, worum es sich dreht: um Diktatoren, die an der Macht kleben und die Menschen zu Tausenden ins Gefängnis stecken; um die immer noch weiter ansteigenden Kohlendioxidwerte in der Atmosphäre, weil wir von unserem Konsum nicht herunterkommen; um die Flüchtlinge, die von den europäischen Regierungen in Elendslagern festgehalten werden, oder um die Leute, die sich in Parteien organisieren, die das unausgesprochene Motto haben: „Alles für uns – nichts für die Anderen!“ So sind die Menschen eben, sagen viele dann: auf ihren Vorteil bedacht, feindselig gegen andere, nicht bereit zu teilen.

Wer so urteilt, gibt sich nüchtern, abgeklärt, desillusioniert. Es wäre schön, wenn es anders wäre, sagen diese Bekannten und Freunde manchmal noch, aber leider ist das die Realität. Wer das nicht einsehen will, ist in ihren Augen ein naiver Idealist, der in einer Traumwelt lebt, die nichts mit unserer Wirklichkeit zu tun hat.

Das klingt klug, lebenserfahren, erwachsen. Trotzdem glaube ich, dass es nicht stimmt. Wenn die Menschen tatsächlich „von Natur aus“ so wären, allesamt, dann hätten sie kaum bis heute überlebt. Dann hätten sie sich längst gegenseitig umgebracht und ihre Lebensgrundlagen zerstört. „Wart’s nur ab“, erwidern meine realistischen Freunde an dieser Stelle, „die Menschen geben sich doch alle Mühe, aus der Erde eine unbewohnbare Wüste zu machen. Viel fehlt nicht mehr, dann ist es vorbei mit der Menschheit.“ Das kann man kaum bestreiten: Die Zerstörungsgewalt, die viele Menschen gegen andere und gegen die Umwelt richten, hat uns mittlerweile in eine wirklich bedrohliche Lage gebracht. Aber sind es wirklich „die“ Menschen insgesamt, die das anrichten? Es gibt doch viele unter uns, die ganz und gar nicht egoistisch leben und dennoch keine realitätsuntüchtigen Träumer sind. Und ich bin überzeugt, dass gerade wegen ihnen die Menschheit noch besteht. Da muss man nicht nur an große Ausnahmegestalten denken wie Dietrich Bonhoeffer oder Gertrud Staewen, Martin Luther King oder Harriet Tubman. Auch unter den ganz normalen Leuten gibt es Unzählige, die sich um ihre Mitmenschen kümmern, gegen Ungerechtigkeit aufstehen und sich für den Schutz unserer Erde einsetzen. Die auch ein Herz haben für Notleidende, die sie nicht persönlich kennen. Die manchmal sogar ihr Leben für andere geben. Sie tun dies alles ganz selbstverständlich; sie müssen dafür nicht erst ihre „böse Natur“ bezwingen. Sie glauben einfach, dass es gut und richtig ist, was sie tun.

Und das ist wohl der springende Punkt: Ob die Menschen von Natur aus zerstörerisch sind oder solidarisch, ist letztlich eine Glaubensfrage. Je nach dem, was wir da glauben, sehen wir die Welt. Und so handeln wir dann auch. Wenn wir glauben, dass wir auf dieser Erde füreinander verantwortlich sind, werden wir uns kümmern, uns einsetzen und dabei manchmal sogar Glück empfinden. Die meisten Religionen weisen auf diese Möglichkeit hin. Diejenigen dagegen, die glauben, dass die Menschen aggressive, eigensüchtige Wesen sind, werden sich selbst eher nicht um das Leben auf dieser Erde bemühen. Warum auch? Ihr sogenannter Realismus ist vor allem eines: bequem.

Es ist nicht unsere „Natur“, die uns vorschreibt, wie wir handeln. Wir entscheiden das selbst: ob wir Teil des Problems oder Teil der Lösung sein wollen. Jeden Tag neu.