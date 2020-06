Zum Sonntag In der Sackgasse

Nun erzählen die Medien uns täglich etwas vom Ende des Lockdowns, vom Einkaufen, vom kommenden Sommerurlaub. Und in Straßeninterviews dürfen die Leute sagen, wo sie in diesem Sommer hinwollen und wie froh sie sind, wieder "normal" leben zu dürfen. Ist so gerade die Stimmung?

Nun erzählen die Medien uns täglich etwas vom Ende des Lockdowns, vom "Wiederhochfahren" der Wirtschaft, vom Einkaufen, vom Fliegen, vom kommenden Sommerurlaub. Und in Straßeninterviews dürfen die Leute in die Mikrophone sagen, wo sie in diesem Sommer hinwollen und wie froh sie sind, wieder „normal“ leben zu dürfen. Ist so gerade die Stimmung? Ich höre mich in der Nachbarschaft um und bekomme einen ganz anderen Eindruck. „Wir werden auch an Weihnachten noch Masken tragen“, sagt die Nachbarin im Treppenhaus. "Nur weil die Wirtschaft Druck macht", sagt ein anderer, "werden die Schutzmaßnahmen gelockert; doch die Gefahr ist noch keineswegs vorbei." Und die Bekannte im Bioladen ist genervt, weil nun viele von der "Rückkehr zur Normalität" reden. "Das, was wir vor der Pandemie hatten," meint sie, "war doch überhaupt keine Normalität. Wir steckten doch schon mitten im Zusammenbruch des Weltklimas! Und nun sollen wir wieder konsumieren, als gäbe es kein Morgen, damit wieder Wachstum erzeugt wird?"

Die meisten, mit denen ich spreche, sind skeptisch. Sie sehen, wie zerbrechlich der Neubeginn ist. Sie wissen, dass in manchen Ländern die Schulen bereits wieder geschlossen werden, weil die Infektionszahlen erneut ansteigen. Sie haben mitbekommen, dass manche Ökonomen sagen, wir stünden erst am Anfang des wirtschaftlichen Einbruchs, denn die Leute hätten weniger Geld und könnten deshalb weniger ausgeben. Niemand scheint zu wissen, wie das Hochfahren der Wirtschaft, der Schutz vor Infektionen und der Schutz des Klimas überhaupt zusammengehen sollen. Wir stecken in einer Sackgasse. Und immer weniger Leute wollen sich erzählen lassen, dass die Krise bald zu Ende ist und wir wieder "wie früher" leben können. Was aber dann?

Die Kirchen und ihre Theologenschaft sehen es in dieser schwierigen Lage meist als ihre Aufgabe an, Trost zu spenden und Zuversicht zu wecken. Mir aber geht es wie vielen meiner Nachbarn: Mich tröstet es nicht, wenn mir gesagt wird, dass nun das Leben wieder seinen gewohnten Gang geht. Der Ton in der Bibel gefällt mir da besser. Sie redet nicht davon, dass alles irgendwann wieder gut wird. Sie weiß, dass Katastrophen möglich sind und dass wir uns ändern müssen, wenn die Krise überwunden werden soll. Umkehr statt "Weiter so!". Jesus zum Beispiel erzählt in einer Parabel von einem Dienstherrn, der seine drei Diener je nach ihren Fähigkeiten mit unterschiedlichen Mengen an Silbertalenten – also Geld – ausstattet, damit sie in seiner Abwesenheit etwas damit auf die Beine stellen. Bei seiner Rückkehr müssen sie Rechenschaft ablegen. Zwei der Diener haben gut gewirtschaftet und die ihnen anvertrauten Güter gepflegt und vermehrt. Der dritte wollte nichts falsch machen und vergrub seine Talente in der Erde, um sie seinem Herrn unangetastet zurückzugeben. Er wird scharf dafür kritisiert. Das verstört ihn, denn er glaubte, es sei in Ordnung, lieber nichts zu tun und auf die Rückkehr des Herrn zu warten. Doch auch der dritte Diener hätte Verantwortung übernehmen und aus dem ihm Anvertrauten etwas Gutes schaffen sollen.

Mir gefällt an diesem Gleichnis, dass es mehr von uns erwartet als passives Gottvertrauen und Durchhaltevermögen. Es stellt ernste Fragen: Was tun wir mit dem, was uns anvertraut ist? Was tun wir mit diesem wunderschönen Planeten, der so reich ist an Wasser, Licht und Nahrungsmitteln? Tragen wir zu seiner Zerstörung bei? Oder sorgen wir dafür, dass er auch nach uns noch bewohnbar ist? Diskutieren wir nur über Corona-Maßnahmen oder darüber, wie wir vernünftiger leben können, nachhaltiger, gerechter? Jeder und jede wird hier andere Antworten geben. Wichtig ist aber, dass wir antworten. Alle nötigen Entscheidungen irgendwelchen "Herren" zu überlassen wird uns nicht helfen, heil aus dieser Sache herauszukommen.