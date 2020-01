Kommentar Der Traum von der einen Menschheit

Wer das miterlebt hatte, stimmte von Herzen in die vielstimmigen Rufe mit ein, dass so etwas nie wieder geschehen dürfe: nie wieder Auschwitz, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und in den folgenden Wochen machten noch viele weitere Menschen bei der Befreiung der anderen Lager dieselbe Erfahrung. Menschlichkeit sollte nun herrschen; Menschen sollten als Menschen gesehen werden, nicht mehr als Exemplare anderer Rassen, Vertreter anderer Anschauungen, anderer Religionen oder Lebensweisen. Wer den Befreiten in die Augen sah, war überzeugt, dass das eigentlich nicht so schwer sein könne. Warum sollten Freundlichkeit und gegenseitige Hilfe nicht möglich sein? Es hätten doch alle etwas davon!

Zum Autor Norbert Reck ist katholischer Theologe und Publizist.

Aber auf den großen Krieg folgte kein Frieden. Es folgten neue Kriege, heiße und kalte, neue Verfolgungen, weiterer Rassismus – und der fortdauernde Krieg der Reichen gegen die Armen.

Die weltweiten Flüchtlingsströme haben sich gegenüber denen vor 75 Jahren vervielfacht. Und in dieser Woche warnte Papst Franziskus vor dem Wiederaufleben des Antisemitismus. Wir seien in Gefahr, unsere Zukunft zu zerstören.

Ist also das große „Nie wieder“ von 1945 gescheitert? Ist der Traum vom schlichten Menschsein, das alle als Menschen anerkennt, geplatzt? War der Traum naiv? Haben diejenigen gewonnen, die stattdessen von eigener Größe und Herrschaft über andere träumen? Oder – moralischer gefragt: Haben wir als Menschheit versagt? Vieles sieht heute danach aus. Aber ich denke, es wäre fatal, wenn wir hier zustimmen würden. Das käme einer Kapitulation gleich. Damit würden wir dem barbarischen Traum von Größe und Überlegenheit über andere kampflos das Feld überlassen.

Denn der Traum von der einen Menschheit, die miteinander und nicht gegeneinander lebt, ist keineswegs naiv. Dieser Traum ist vielmehr die einzige realistische Alternative, um das Überleben von uns allen zu ermöglichen. Gerade heute, wo wir vor enormen globalen Herausforderungen stehen. Jeder völkische Traum, jede Größenfantasie, die auf Kosten anderer geht, führt dagegen nur zu weiterer Zerstörung und zu unendlichen Leiden – auch für jene, die diesen Ideen weiterhin anhängen.

Wir sollten stattdessen am Traum derer festhalten, die vor 75 Jahren aus den Konzentrationslagern befreit wurden: am Traum, dass wir freundlich und hilfsbereit miteinander leben können, dass wir einander achten können, auch wenn wir andere Überzeugungen und andere Lebensgeschichten haben. Wir müssen daran festhalten, dass die Menschheit eins ist. Hier stehen wir alle in der Verantwortung. Es genügt nicht, auf die Politik zu verweisen. Natürlich versuchen manche Politiker immer wieder, unseren Nationalegoismus zu wecken und uns gegen andere einzuspannen. Umso mehr liegt es an uns, in aller Entschiedenheit einen anderen Weg zu wählen.

Sehen wir einander an, erkennen wir, wie viele Verletzungen, wie viele Sorgen aus den Augen unserer Mitmenschen sprechen, entdecken wir, wie gerade unsere Zerbrechlichkeit uns miteinander verbindet: Gläubige wie Ungläubige, Juden, Christen, Muslime und Angehörige anderer Religionen, Menschen aller Hautfarben und Lebenswege. Das ist kein Opfer, das wir im Gedenken an Auschwitz zu bringen haben, im Gegenteil: Wir haben alle etwas davon. Wir werden zu Angehörigen der einen Menschheit auf dieser bedrohten Erde. Wir brauchen einander, und wir können für einander vieles tun.