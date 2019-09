Zum Sonntag Wir sind, was wir tun

Dabei ist es inzwischen ganz egal, was sie tut: ob sie mit dem Zug zur Weltwirtschaftskonferenz in Davos fährt oder mit einer Yacht klimaneutral nach New York segelt – in den Augen mancher Kommentatoren kann das alles nur falsch sein, nicht nachhaltig genug, ein Tropfen auf dem heißen Stein oder ein Alibi.

Woher kommt die überhebliche Haltung gegenüber einer 16-Jährigen?

Ich will heute gar nicht über das Klima sprechen; ich möchte vielmehr darüber nachdenken, woher diese überhebliche Haltung gegenüber einer 16-Jährigen kommt. Wie kann es sein, dass man – es sind übrigens vor allem Männer – medienöffentlich so hemmungslos auf dieses Mädchen einprügelt? Ist sie zu einer Gefahr für das öffentliche Leben geworden? Ist es ein Problem, dass sie überall auf der Welt junge Menschen dazu inspiriert, sich zu informieren und auf die Straße zu gehen? Was ist denn falsch daran, dass Jugendliche die Regierungen zu ernsthaftem Handeln auffordern und sich von Pseudoaktivitäten nicht blenden lassen?

Der Autor Norbert Reck ist freier Publizist und Übersetzer. Bis MItte 2016 war er verantwortlicher Redakteur der internationalen theologischen Zeitschrift "concilium".

Mir scheint, was viele von uns sogenannten Erwachsenen nicht ertragen können, ist die Tatsache, dass diese jungen Leute uns den Spiegel vorhalten: unserer Inkonsequenz, unserer Bequemlichkeit und unserer Bereitschaft, schon vor geringen Schwierigkeiten einzuknicken. Tatsächlich sehen im Vergleich zu den Jugendlichen von Fridays for Future die meisten Menschen meiner Generation ziemlich erbärmlich aus. Sie meinen, alles besser zu wissen, geben allerlei kluge Ratschläge, fallen aber selber nicht durch entschiedenes Handeln auf.

Fridays for Future: Sie sind, was sie tun

Aber die Sache hat noch eine tiefere Dimension: Die jungen Aktivisten setzen ihre Einsichten in konkretes Handeln um. Sie sind, was sie tun. So hätte der irische Schriftsteller und Mystiker C. S. Lewis das beschrieben. Sie sind, was sie tun, das heißt, bei ihnen stimmen Leben und Handeln überein, bei ihnen gibt es keinen Widerspruch zwischen dem, was sie richtig finden, und dem, was sie tun. Sie sind deshalb keine Heiligen, müssen es auch nicht sein, aber sie haben einen Vorsprung an Echtheit, an Power – und das macht viele andere mürrisch, weil es sie beschämt. Tatsächlich befinden wir uns ja heute in einer Umbruchsituation – wahrscheinlich von noch nie dagewesenem Ausmaß. Überall auf der Erde ändern Menschen inzwischen ihren Lebensstil; sie nehmen ihre Politiker in die Pflicht, entwickeln neue Formen des Arbeitens, des Wohnens, der Fortbewegung, der Ernährung; sie erfinden nachhaltige Ersatzstoffe für Plastik, spenden für Aufforstungsprojekte und, und, und. Denn es ist ihnen klar geworden, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher.

Das ahnen wahrscheinlich sogar die Leugner der Klimakrise, aber sie können sich nicht trennen von alten Lebensgewohnheiten. Sie fühlen sich unfrei, unfähig zur Veränderung. Deshalb wohl sind sie so unwirsch, so aggressiv, so ignorant gegenüber den Erkenntnissen der Wissenschaft.

Die Mystiker wissen: Wir alle können es

Die Mystiker aller Religionen und aller Zeiten kennen das. Sie sprechen oft davon, dass sie wie tot waren, innerlich vereist wie Schneemänner, gefangen in sich selbst wie Hummer in ihrem eigenen Panzer – bevor sie zum Durchbruch gerufen wurden: zum Leben, zur Wahrheit, zu Gott (je nach dem, wie sie das in ihrer Tradition nannten). Dazu gehört immer auch ein Loslassen des Alten.

Die jungen Leute haben es da sicher leichter, weil sie noch nicht so viele eingefahrene Gewohnheiten haben. Aber die Mystiker wissen: Wir alle können es. Wir können uns aus unserem Panzer befreien. Wir können Leben und Handeln in Übereinstimmung bringen. Wir können sein, was wir tun. Wir können tun, was wir sind.