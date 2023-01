Zum Sonntag Die Samariterin im Kleinen

Meine Tochter war in der Grundschule, da kam sie einmal voller Begeisterung mit einer sehr wichtigen Frage aus dem Religionsunterricht nachhause. Mama, wenn da einer am Boden liegt. Weil ihn einer überfallen hat, und ausgeraubt. Und es geht ihm ganz schlecht. Aber du kennst den gar nicht. Würdest du ihm helfen? - Kunstpause. Ich sah schon, dass sie von mir jetzt keine Antwort wollte. Und richtig, sie sprach weiter. - Ich würde das tun. Der barmherzige Samariter, der hat das auch getan. Und die Geschichte hat Jesus erzählt. Dass das das Gute ist. Was wir tun sollen.

Ein Mensch in Not? Es wird schon irgendjemand zuständig sein!

Ist das so einfach? Eine meiner Jugendfreundinnen ist Pastorin. Sie hat mal erwähnt, wie schwer es ihr fällt, über die Geschichte vom barmherzigen Samariter zu predigen. Denn sie war lange Zeit in Ländern unterwegs, in denen es sie das Leben hätte kosten können, auf der Straße anzuhalten. Egal, wer da lag. Und ob der nun in echter Not war. Oder ob er ihr eine Falle stellte. Oder beides.

Nein, es ist nicht so einfach. In jeder Stadt, auf jeden Fall in jeder Großstadt begegnen wir tagtäglich Situationen, in die wir uns einmischen könnten. Begegnen Menschen, die Hilfe brauchen - oder Hilfe fordern. Da lernt jeder früher oder später, sich ein dickes Fell zuzulegen. Es wird schon irgendjemand zuständig sein. Wo kämen wir auch hin, wenn wir uns dauernd persönlich um alle und um alles kümmern würden?

Die Geschichte vom verlorenen Schlüssel

Neulich ist mir ein ärgerliches Mißgeschick passiert. Mir ist der Schlüsselbund unbemerkt aus der Tasche gefallen, in München, auf dem Fahrradweg. Ausgehängte Zettel brachten nichts, es blieb der Weg zum Fundbüro, und das ist in München leider ziemlich unbarmherzig organisiert. Eine Online - Suchanfrage wie in anderen Städten ist nicht möglich. Es bleibt nur, zu den Öffnungszeiten anzureisen, in einem Schaukasten die nach Monaten sortierten Fundschlüssel zu betrachten und, sollte der eigene dabei sein, jemanden zu bitten, den Schaukasten zu öffnen. Was nach drei Monaten nicht abgeholt wurde, wird vernichtet.

Mein Schlüssel war dann natürlich nicht unter den vielen, die da hingen. Aber als ich sie noch einmal sorgfältig durchsah, fiel mir ein anderer auf. An diesem Schlüssel hing das Namensschild einer Nürnberger Baugenossenschaft. Mit Telefonnummer. Mich packte die Neugier, ich rief die Nummer an, schilderte meinen Fund, wurde weiterverbunden und Minuten später hatte ich eine glückliche Mitarbeiterin am Telefon, die den Schlüssel händeringend gesucht hatte - und sich vieltausendfach bedankte, dass ich ihnen weitergeholfen, mich gekümmert hatte. Obwohl es mich persönlich ja nun wirklich nichts anging.

Christus-Nachfolge braucht nicht immer spektakuläre Taten

Wie der barmherzige Samariter, meinte eine Kollegin, der ich die Geschichte erzählte. Das ist ja jetzt doch ein bisschen hoch gegriffen, fand ich spontan. Aber dann kam ich ins Nachdenken. Wie ist das mit der Christus-Nachfolge? Und mit der Geschichte, die Jesus erzählt hat. Dass das das Gute ist. Was man tun soll. Müssen es spektakuläre Taten sein? Mit aufsehenerregenden Folgen? Möglicherweise auch an der Grenze der persönlichen Belastbarkeit?

Ich meine: nein. Und trotzdem ist es wichtig. Es kostet nicht viel, das Gute nicht zu unterlassen. Sich zu kümmern. Nicht viel, außer die Bereitschaft, ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Und vielleicht ein bisschen Zeit. Ob man das für sich selbst nun religiös begründet oder als zivilgesellschaftlich sinnvoll: über den eigenen Tellerrand hinauszugehen, vielleicht auch manchmal etwas mit zu erledigen, was die, die dafür zuständig sind, aus welchen Gründen auch immer nicht hinbekommen. Es sind nicht nur die ganz großen Geschichten, die die Welt verändern. Die vielen kleinen Momente, in denen wir Gutes eben nicht unterlassen haben: in der Summe machen sie die Welt zu einem besseren Ort.