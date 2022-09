Zum Sonntag Mehr Zuversicht fürs Seelenheil

"So etwas habe ich in der Bahn noch nie gehört: 'Wir bitten darum, das Personal der Gastronomie nicht anzugreifen.'" Welcher Teufel reitet derzeit die Leute? Das fragt sich Nina Achminow. Sie plädiert dafür, den Teufelskreis zu durchbrechen. Das sei gut fürs Seelenheil - hier und jetzt.

So etwas habe ich noch nie gehört. Und dabei fahre ich häufig mit der Bahn. Ich bin gerade eingestiegen, der Zug steht noch, da kommt die Durchsage: willkommen im ICE, das Übliche, und dann: Wir bitten darum, das Personal der Gastronomie nicht anzupöbeln oder anzugreifen. Habe ich das gerade richtig gehört?

Die Zugbegleiterin freut sich, dass ich nachfrage. Ja, manche Fahrgäste werden aggressiv, sogar handgreiflich, und da mache die Zugchefin dann halt lieber früher als später eine deutliche Ansage. Wirklich selten seien Übergriffe leider nicht mehr.

Da kommt der Bus: rücksichtsloses Drängeln, als ginge es ums Überleben

Zwei Tage vorher war ich in den Bergen, auch per Bahn. Zwischen Murnau und Garmisch Ersatzverkehr mit Bussen. Die kamen fahrplanmäßig, einer nach dem anderen, alle Fahrgäste haben Platz gefunden und ich frage mich, welcher Teufel eigentlich die Leute reitet, an der Tür des ersten Busses, der kommt, so rücksichtslos zu drängeln, als ginge es ums Überleben, und sich dann noch die ganze Fahrt über zu echauffieren. Wir wissen doch alle, warum der Schienenersatzverkehr eingerichtet werden musste. Ja, es nervt, aber lieber sitze ich doch im letzten Ersatzbus, als dass ich in dem Zug gesessen hätte, der verunglückt ist!

Beim Warten überfliege ich Nachrichten und Kommentarspalten. Noch schlimmer. Wer böswillig überspitzt, bekommt Klicks und Likes. Wer zum Abwägen rät, zur Gelassenheit und dazu, auf das Gelingende zu schauen, wird bestenfalls ignoriert, eher angeraunzt oder verspottet.

Welcher Teufel reitet die Leute?

Welcher Teufel reitet die Leute? Das meine ich jetzt nicht wörtlich - , ich glaube nicht an einen Leibhaftigen, der seine Finger im Spiel hat, wenn den Leuten die Sicherungen durchbrennen. Aber die Redensart gefällt mir sehr.

Welcher Teufel reitet uns, und wie wäre es, wenn wir den Teufel, der uns reitet, abwerfen? Wenn wir uns stattdessen öffnen für göttliche Eingebungen - zum Beispiel die, dass es die Busfahrt nicht beschleunigt, wenn alle sich im Eingang drängeln. Erst recht nicht, wenn sie dann, kaum hingesetzt, keine Maske tragen wollen, so dass der Busfahrer mit ihnen diskutieren muss, statt loszufahren. Ach, Gott! Wie wäre es, wenn wir offen bleiben und uns freuen, was alles funktioniert in unserem Land, am heutigen Tag, in der jetzigen Situation. Zum Beispiel, dass ich auch mit dem dritten Schienenersatzbus den Anschlusszug locker erreicht habe.

Es rettet mein Seelenheil - hier und jetzt

Bin ich naiv? Bin ich ein "Schlafschaf", wie mich manche "Querdenker" nennen würden? Ist es bieder, was ich sage? Nein. Es rettet - und wenn ich schon vom Teufel rede und von göttlichen Eingebungen, dann wage ich, das jetzt so zu sagen: es rettet mein Seelenheil. Und damit meine ich nicht irgendetwas dermaleinst vorm Jüngsten Gericht, im Jenseits, an das man ja nicht glauben muss - nein, ich meine es hier und heute.

Denn es ist ja nicht so, dass ich das nicht von mir selber kennen würde. Dass Sorge aufsteigt, Wut, auch Angst, ja: Panik angesichts der Nachrichten, die mich überschwemmen, und angesichts der Folgen, die ich mir unwillkürlich ausmale. In kleinen Fragen wie der, ob ich den Anschlusszug erreiche. In großen Fragen wie der, ob unsere Umwelt verdorrt, oder in welcher Form der Krieg bis zu uns kommt. Und in der größten Frage: wie wir den Zusammenhalt bewahren angesichts des Dauerfeuers aus Katastrophenszenarien und Propaganda.

Nur wer sich aus dem Teufelskreis befreit, kann etwas Sinnvolles beitragen

Es ist ein Teufelskreis. Der Blick verengt sich auf das, was Angst macht, anstatt zu sehen, wie gut es uns geht. Natürlich sind die Sorgen sehr real, aber dürfen sie solche Macht über mich bekommen, dass sie mein Denken bestimmen? Und ich mich dann am Nächstbesten abreagiere, am Busfahrer, an der Schaffnerin, oder an "denen da oben"?

Nein. Nicht in Werken, nicht in Worten und wenn möglich bitte auch nicht in Gedanken. Kritik ist wichtig, Vielfältigkeit auch, Meinungsfreiheit ist kostbar. Manchmal muss man sie ertragen. Aber Wut und Angst sind schlechte Ratgeber. Ätzende Kommentare bringen Druckentlastung - keine Lösung. Und der Tunnelblick macht blind.