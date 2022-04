Zum Sonntag Zwei Päpste - und das Miteinander reden

Nina Achminow vom Renaissance Theater Berlin, so werde ich hier immer vorgestellt. Ich bin dort Inspizientin, eine gute Basis für eine freie Autorin, und Spaß macht das auch, jeden Abend die Vorstellung zu betreuen. Münchnerin und katholisch bin ich außerdem, und Ende der Neunziger schweigend ausgetreten.

Ausgetreten und wieder eingetreten

2005 sah ich die Schlagzeilen: wir sind Papst! Und dachte: Schön. Seid ihr mal Papst. Ich bleibe draußen. Später lernte ich die Jesuiten kennen. Die ignatianische Spiritualität. Und die katholische Weite. Um derentwillen bin ich wieder eingetreten in die römisch-katholische Kirche. 2013. In dem Jahr, in dem Jorge Maria Bergoglio Papst Franziskus geworden ist.

Auf der Bühne das, was mir so viel bedeutet

Und jetzt kommt das Jahr 2013 zu mir zurück. Und das Jahr 2005 dazu. Die zwei Päpste, ein Netflix Film Hit des neuseeländischen Autors Anthony McCarten, gibt es auch als Theaterstück - und ausgerechnet unser Theater hat nun die deutschsprachige Erstaufführung des Stückes auf die Bühne gebracht. Wie lustig, auf der Bühne mit zu erarbeiten, was mir persönlich so viel bedeutet. In Rom war ich zur Abiturfahrt. Seit Jahren will ich nochmal hin - und jetzt kommt Rom als Bühnenbild zu mir. In den Umbauten Musik: ein Lacrimosa, ein Miserere,ein Christe, Christe, Christe! Das "Eleison" kommt nicht mehr, da ist der Vorhang dann schon zu, die Pause beginnt. “Sie müssen die Gnade annehmen,, die Sie predigen”: Wie schön, dass ein solcher Gedanke auf der Bühne ernst genommen wird, ebenso wie die übrigens wirklich gute Predigt des Bühnen - Bergoglio.

Wie amüsant, den kirchenfremden Kollegen zu erklären, dass der Priester unter dem Messgewand eine Stola trägt, was im Theater ja nicht wichtig wäre, würde er sich nicht während der nächsten Szene sichtbar umziehen und dann auf Bitte einer jungen Ordensfrau ihre Beichte hören. Ach ja, die Beichte, oft das vergessene Sakrament genannt: Für mich als Katholikin eine wesentliche Erfahrung, in der sich der Ausschluss der Frauen von geweihten Diensten böse zuspitzt. Für den Dramatiker ist die Beichte eine szenische Steilvorlage. Aber um solche Szenen stimmig erarbeiten zu können, wie es bei uns durchaus gelungen ist, muss das Theater sich erst mal für das interessieren, wovon es spricht. Das ist nicht nur eine Frage der Allgemeinbildung, der Recherche und des Gespürs für Pointen.



Es geht auch um geistige Offenheit

Es ist vor allem eine Frage der geistigen Offenheit. Und dabei hatte ich mich im Vorfeld gefürchtet vor dem Stück. Eine protestantische Kollegin überfiel mich beim abendlichen Wein mit einem spontanen vernichtenden Vortrag über das Papsttum. Ich beendete das Gespräch damals um des lieben Friedens willen mit dem Hinweis, dass mir Rom ja auch nicht direkt was zu sagen habe. Was stimmt, aber das Problem nicht löst. Das Problem, dass wir übereinander reden, oder gegeneinander, nicht miteinander. Dass wir die Frage nach der Wahrheit nicht stellen, nicht mal danach, was wir für Wahrheit halten, und aus welcher Quelle sich unsere Wahrheit speist.

Ach ja, das Thema Kirche. Immer geeignet für einen geharnischten DIsput unter Rechthabern. Das Rechthaben allerdings ist weder das Anliegen des Theaters noch das des Autors. "Es muss doch einen gemeinsamen Bezugspunkt geben" , das sagt Papst Benedikt im Stück. "Nichts in der Natur oder im Universum ist statisch. Warum also kann Gott, der Schöpfer der Welt, sich nicht ändern?" das sagt Kardinal Bergoglio. Unvereinbar sind die beiden nicht, wenn man die Frage der Perspektive mit hineinnimmt. Wer die Frage nach der Wahrheit allerdings nur als Frage nach der Deutungsmacht des Papstes hört, hat, meine ich, die Frage nicht verstanden. "Mich interessiert eine Debatte, eine Dialektik zwischen dem progressiven und dem konservativen Lager." das sagt der Autor über sein Stück. Exemplarisch steht diese Debatte, diese Dialektik für viele gesellschaftliche oder institutionelle Konstellationen, vielleicht auch für jedes Ringen um eine tragfähige Mitte. Bemerkenswert finde ich, dass diese Fragen anhand eines Kirchenthemas verhandelt werden.