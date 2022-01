Zum Sonntag: Containern - Genuss braucht keine Vergeudung

Containern. In Mülltonnen nach Lebensmitteln suchen. Das ist ein Thema für Slums. Oder fürs Prekariat. Oder?

Nicht lange ist es her, da haben zwei Studentinnen aus Bayern das Thema Containern bis vors Bundesverfassungsgericht zu bringen versucht. Sie haben Lebensmittel aus einem Müllcontainer genommen - gerettet, gestohlen, wie man´s sieht - wurden erwischt, angezeigt und verurteilt. Das Urteil war milde, der Schuldspruch blieb, die Verfassungsbeschwerde wurde abgelehnt. Brauchbares aus dem Müll zu ziehen, ist und bleibt eine Straftat

Vier große Container randvoll mit Lebensmitteln - in einem Supermarkt, an einem Tag

In der Clique meiner Tochter gehört Containern genauso zum guten Ton wie das Befüllen und Leeren von Verschenkeboxen, Es sind wohlerzogene junge Leute, in moderatem Wohlstand aufgewachsen, die es sicherlich nicht nötig haben, im Müll zu wühlen. Die es aber nicht ertragen wollen, wie verschwenderisch unsere Gesellschaft mit Ressourcen umgeht.

Zwischen den Jahren bin ich selber mitgegangen. Zum Containern. Zum ersten Mal. Es war erschreckend. Vier große Container randvoll mit überwiegend verpackten Lebensmitteln, Sahnepudding neben Ziegenmilch, Edelschokolade neben eingeschweißtem gegrilltem Lachs, alles ohne Zweifel noch genießbar. Und dieses Volumen an nur einem Tag in nur einem Supermarkt in nur einer deutschen Stadt.

Wer Lebensmittel verschenkt, muss sie versteuern

Das Personal dieses Supermarkts weiß sicher, dass dort containert wird, sie haben ganz offensichtlich darauf geachtet, dass nichts ausläuft, nicht verdreckt wird, was vielleicht noch jemand mitnehmen möchte. Der Platz ist erleuchtet, die Müllcontainer niedrig, breit und frei zugänglich, wirklicher Müll ist separat verpackt, die Sushi Bowls stehen extra. Ganz offensichtlich reut es auch die Mitarbeiter um diese Lebensmittel. Nichts ist da ekelhaft. Nichts peinlich. Es ist nur unendlich traurig.

Anbieten, nach Feierabend einfach so verschenken dürfen die Supermärkte ihre Reste nicht, jedenfalls nicht an Einzelpersonen. Sie brächten sich damit in die Bredouille zwischen Umsatzinteresse, Haftungspflicht – was ist, wenn jemand sich den Magen verdirbt - , und Steuerrecht – ja, Sie haben richtig gehört: Steuerrecht! Wegschmeißen geht, verschenken geht nicht, sonst müsste man die Waren nachversteuern, es sei denn, sie gehen an eine gemeinnützige Institution wie die Caritas oder die Tafel. Die verteilt es dann an bedürftige Menschen, die eine Anzeige riskieren würden, wenn sie selber zum Müllcontainer gehen. Verstehen Sie das? Ich nicht.

Ziel: ein Lebensmittel-Rettungsgesetz

Der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt hat dem Thema jetzt wieder Schwung gegeben. Er rettete, oder juristisch gesprochen: stahl Lebensmittel aus den Mülltonnen dreier Supermärkte, verteilte diese öffentlich bei Tageslicht und rief selbst die Polizei dazu. Die fand die Aktion erst mal gut, aber der Pater bestand auf einer Anzeige, so dass es zu einer Verhandlung kommen wird. Mitstreiter in vielen Städten haben ähnliche Aktionen angekündigt. Ziel ist ein Lebensmittel-Rettungsgesetz, ähnlich wie in Frankreich, wo größere Supermärkte Übriggebliebenes nicht vernichten dürfen, sondern spenden müssen.

Ob es dazu kommen wird? Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht bei seiner Ablehnung der Verfassungsbeschwerde angemerkt, es könne die Entscheidung des Gesetzgebers nicht darauf prüfen, ob der die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung gefunden habe. Da ist also noch Luft nach oben.

Verwerten statt wegzuwerfen, das darf keine Frage der Armut sein

Ob nun aber lediglich das Verschenken steuerlich erleichtert wird, das Wegwerfen dafür verteuert oder verboten, oder ob das Containern straffrei gestellt wird - wichtig scheint mir vor allem, dass wir unsere Haltung ändern. Verwerten statt wegzuwerfen, das darf keine Frage der Armut sein, keinen Beigeschmack haben von Wohltätigkeit oder Bedürftigkeit. Es sollte schlicht normal sein. Standard. Ob ich das nun den achtsamen Umgang mit Gottes guter Schöpfung nenne oder, säkular gesprochen: mit unseren Ressourcen: so wie wir vergeuden, so kann´s, so darf´s nicht weitergehen. Auf allen Ebenen.