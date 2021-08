Zum Sonntag: Machen macht Mut

Dass wir das noch erleben durften! Das Ende der Schulferien rückt näher, und meine Tochter freut sich. Wie schön das ist, zur Schule gehen zu können! Life und in Echtzeit! Dass wir das noch erleben durften - nicht nur, dass die Schule wieder stattfindet, sondern auch, dass Jugendliche das auf einmal so zu schätzen wissen.

Mir selbst ist es ja genauso gegangen wie meiner Tochter. Als wir das Theater wieder öffnen durften, als ich mich an meinem Arbeitsplatz wiederfand, auf der Hinterbühne, so staubig, eng und dunkel wie eh und je, als ich beim Einlass das Gemurmel des Publikums im Saal hörte und die Schauspieler zum Auftritt rief - da hätte ich den Boden küssen können vor Freude.

Im Lockdown Aufgeschobenes aufgearbeitet

Eigentlich waren wir ja gut durchgekommen durch diese ratlose Zeit. Hatten im Lockdown scheinbar frohen Mutes Aufgeschobenes abgearbeitet und uns dabei immer wieder gegenseitig versichert, wie gut es uns doch ging, wieviel Glück wir doch hatten in der augenblicklichen Situation, wie zufrieden wir uns geben konnten, angenehm isoliert im eigenen Garten, uns selbst genug, in Sicherheit.

Ja, wir hatten Glück in dieser Zeit. Wie viel uns dabei gefehlt hat, an Austausch, an Leben, an Beziehung, wie missmutig wir dadurch geworden waren, das ist uns erst bewusst geworden, als diese Zeit vorbei war. Missmutig. Was für ein präzises Wort.

Gesangs-Sonntage machten Mut

Jetzt treffen wir uns wieder. Manchmal. Neulich hat unser Pfarrer zu einem Hoffest eingeladen, auch mich als eine von den wenigen, die in der Zeit des Lockdowns in der Kirche gesungen haben: mit Maske, auf der Empore, neben der Orgel stehend. Dabei singe ich gar nicht besonders gut, aber die Akustik ist gnädig in unserer Kirche. Und die Gesangs-Sonntage machten Mut. Mittlerweile darf auch die Gemeinde wieder singen, aber wir Sängerinnen bleiben auf der Orgelempore. Denn unten ist jede einzelne Stimme doch sehr allein, jetzt, wo man sieht, wie viele Plätze leer bleiben.

Wird es uns auch in der Gemeinde helfen, so wie im Chor, wenn wir zusammenrücken? Vielleicht! Wenn wir darüber nur nicht aus den Augen verlieren, was um uns herum passiert. Und worum es eigentlich gehen sollte. Gott ist die Liebe, Liebe ist Beziehung, und Beziehung beruht auf Austausch. Es genügt nicht, wenn wir nur uns selbst genügen und uns damit zufrieden geben. Im Leben nicht, und in der Kirche erst recht nicht. Das geht mir durch den Kopf, während ich gemeinsam mit dem Pfarrer und den Küsterinnen die Biertischgarnituren zusammenklappe. Und dabei amüsiert zur Kenntnis nehme, welche glaubensfest katholischen Männer in den besten Jahren es derweil vorziehen, ihre Gespräche im Stehen fortzuführen anstatt mit anzupacken.

Christlicher Hintergrund gibt persönlich Kraft

Was tun wir? Genügen wir uns selbst? Oder packen wir mit an? Ein Beispiel geben junge Leute im Hochwassergebiet. Sie organisieren Hilfecamps über Social Media, sie lassen via Youtube daran teilhaben, wie sie den Schlamm wegschaufeln, und erst wenn man genauer hinsieht, fällt der christliche Hintergrund auf, aus dem heraus viele von ihnen, keinesfalls alle, ganz persönlich die Kraft ziehen, anzupacken. Dranzubleiben, gerade jetzt, wo das Hochwasser nicht mehr die Schlagzeilen beherrscht. Und dabei die gute Laune nicht zu verlieren.

Es macht Mut, das zu sehen, Lebensmut. Glaubensmut. Weit mehr als jedes kluge Gespräch über Glaubensinhalte oder Konfessionen. Gerade in Zeiten, in denen die Schreckensmeldungen aus aller Welt den Menschen jeden Grund zu geben scheinen, sich ratlos zurückzuziehen. Sich vermeintlich selbst zu genügen. Und darüber missmutig zu werden. Und tatenlos.

Zeit für Glaubenszeugnisse