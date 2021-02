Zum Sonntag: Mach's wie Gott - werde Mensch!

Mach's wie Gott - werde Mensch! So fröhlich lässt sich das Wesentliche des Christentums auf den Punkt bringen: Gott ist in Christus Mensch geworden. Und in jedem Menschen ist Christus zu sehen. Denn "was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan". Von Schwestern ist da nicht die Rede. Und der Mensch ist, so scheint es oft, doch eigentlich der Mann. Die Frage nach der Rolle der Frau in der katholischen, genauer: der römisch-katholischen Kirche ist es jedenfalls, die es nicht gerade leicht macht, sich zu dieser Kirche zu bekennen. Beispielsweise, wenn ein Kirchenmann wie kürzlich der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hervorhebt, dass die Repräsentation Jesu in der Liturgie als "theatrum sacrum", als heiliges Theater des männlichen Priesters bedürfe. Oh je.