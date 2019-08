Zum Sonntag Bei euch soll es anders sein

Dass Glaube mit gelebtem Leben zu tun hat, zum Beispiel, oder dass man über Gottesbilder sprechen sollte, ob man sie nun teilt oder sie dem anderen unterstellt, und dass die Kirche aus Menschen besteht, aus uns allen, so dass es eben menschelt, wie überall in der Gesellschaft. Aber gut sind diese Gespräch selten. Vor allem in sozialen Medien im Internet wird’s oft heftig. Da heißt es dann gerne, Glaube sei doch nichts weiter als ein patriarchaler Wahn, und ich arme, dumme Frau ganz offensichtlich von klein auf zu indoktriniert, um das zu sehen.

Kampfatheisten? Christen sind manchmal leider genauso

Das könnte ich ja achselzuckend beiseite wischen. Was kümmern mich denn irgendwelche Kampfatheisten, die hinter ihren Tastaturen sitzen und mich angiften. Nur dass Christen manchmal leider genauso heftig austeilen. Nicht nur online. Da werde ich belehrt, wenn ich mich dafür einsetze, Seelsorgerinnen zu weihen, dann hätte ich offensichtlich nicht verstanden, was ein Sakrament und was eine Weihe ist, die den von Gott persönlich berufenen männlichen Empfänger ontologisch auf Christus, den eigentlich Handelnden hin verändere. Ganz bescheiden angemerkt, natürlich, aber bei Frauen geht das nicht.

Die Autorin Nina Achminow ist Inspizientin am Berliner Renaissance-Theater. Sie ist katholisch getauft, trat später nach reiflicher Überlegung aus der Kirche aus und kehrte, auch nach reiflicher Überlegung, wieder zurück.

Bei anderer Gelegenheit erklärt mir ein Priester, wer denken könne, müsse gläubig sein und wer glaubt, letztendlich zum Katholizismus finden. Zum richtigen Katholizismus, natürlich, wird dann gerne ergänzt, und wenn mir der nicht passe, dann könne ich doch die dreihundert Meter weiter zu den Protestanten gehen, da bekäme ich alles, was ich will, und würde dann schon sehen, was ich davon habe.

Maria 2.0: "Schmeißt sie raus!"

Und was die Frauen von Maria 2.0 angeht, dieser weiblichen Ermächtigungsbewegung in der katholischen Kirche, wenn die sich sichtbar machen, schmeißt sie raus! So ist es vielerorts zu lesen und so hat es erst kürzlich ein fränkischer Pfarrer gemacht. Wie Christus die Händler aus dem Tempel! Raus mit denen, aber hurtig. Barmherziger Gott! Ich kann nicht mehr. Denn auch wenn meine Beispiele ein bisschen zugespitzt sind: erfunden sind sie nicht. Und geben denen Wasser auf die Mühlen, die mich fragen, wie ich als gebildete, denkfähige und selbstbewusste Frau in dieser Kirche bleiben kann.

Und dabei bin ich wirklich gerne katholisch. Bewusst, entschieden, wieder eingetreten. Freue mich, an der Feier der Eucharistie teilzunehmen, bin dankbar für das heilende Geschenk der Beichte, das Sakrament der Versöhnung. Ich glaube, zu fühlen, dass es nicht der Mensch ist, sondern Gott, der handelt. Doch wer die Versöhnung zuspricht, darf nicht nur Mensch – nein: er muss Mann sein. Wer predigt, übrigens auch. Wenn eine Frau Worte findet, die die Herzen der Zuhörenden für Gottes Wort entzünden, dann darf das nicht Predigt heißen, und auch nicht am liturgischen Platz der Predigt stehen, um jede Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Charismen nur für bestimmte Chromosomen?

Was für ein seltsamer Verein! Darf Gott Charismen nur bestimmten Chromosomen schenken? Darf Gott nur durch männliche Perspektive gefiltert sprechen? Jedenfalls in der Primetime, Sonntagmorgen, und in der Unmittelbarkeit des Beichtgesprächs? Oh Gott! Die Kirche! Und was mache ich nun?

Ich freue mich. Der Aufstand katholisch engagierter Frauen geht in die nächste Runde. Für den Marienmonat Oktober sind neue Aktionen von Maria 2.0 angekündigt, und abgesehen von diesem Etikett brodelt es an vielen Stellen, und das in aller Liebe zur Kirche. Die Vernetzung wird besser, das Lächerlichmachen funktioniert nicht mehr, das Basta schon gar nicht, und die Marienmonate haben wir alle Jahre wieder. Wer weiß, was daraus wird – die Wirkung ist jedenfalls zu spüren. In den rechthaberischen Reaktionen derjenigen, die sich anscheinend fürchten, vor was eigentlich? - Ebenso wie im Zuspruch vieler, Frauen und Männer, Geweihter und Ungeweihter, die genau wie ich, gewiss nicht jede Aktion, auch nicht jede Formulierung gutheißen – aber das Anliegen mit guten Gründen teilen: gleicher Zugang. Punkt. Amen.