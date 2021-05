Grundrechte in der Corona-Pandemie: Freiheit in Krisenzeiten

Zum Ende der dritten Corona-Welle bieten sich in Berlin und anderswo an den Wochenenden Bilder, die auf verstörende Weise an Südsee-Diktaturen erinnern: Bilder von großen Polizeiaufgeboten, die auf den Straßen die Einhaltung von Demonstrationsverboten überwachen, neben gut besuchten Cafés, auf deren Terrassen der Frühling bei Kaffee und Kuchen genossen wird.

Auch, vielleicht sogar gerade wenn man spürt, dass an den Assoziationen einer Bananenrepublik Deutschland irgendetwas falsch ist, provozieren sie Fragen nach der Freiheit in der Krise: Wie haben wir Freiheit verstanden, gelebt, verteidigt, beschädigt? Seit Beginn der Corona-Pandemie tritt die sogenannte "Querdenken"-Bewegung öffentlichkeitswirksam als Befreiungsbewegung auf. Befreien will sie von den Eingriffen in die persönlichen Freiheitsrechte durch die politischen Vorgaben zur Pandemiebekämpfung. Gegenüber einer evidenzbasierten Corona-Politik beharren die Querdenker*innen auf dem Recht, sich der wissenschaftlichen Expertise über die Pandemie und deren Bewältigung zu widersetzen, wenn diese mit eigenen Lebensvorstellungen kollidiert: etwa mit gewohnten Formen der Freizügigkeit und Versammlungsfreiheit.

Freiheit in der Pandemie: tun und lassen können, was man will

Freiheit schließen sie dabei mit individueller Selbstbestimmung kurz: auch in der Pandemie tun und lassen zu können, was man will. Wenn sich auf der anderen Seite die politische Exekutive in der Pandemie auf Werte wie Lebensschutz und Solidarität beruft, ist auch sie einem bestimmten Verständnis von Freiheit verpflichtet. Ihr geht es um die freiheitliche politische Gemeinschaft. Mit ihren Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zielt die politische Exekutive auf die Sicherung der politischen Gemeinschaft, die Bürgerinnen und Bürgern persönliche Freiheitsrechte – wie Meinungsfreiheit, Freizügigkeit – allererst eröffnet. Zum Spektrum solcher freiheitssichernden Maßnahmen können in der Pandemie auch Eingriffe in persönliche Freiheitsrechte gehören: etwa Auflagen, bei politischen Demonstrationen Hygienevorgaben einzuhalten. Mit solchen Auflagen sollen Praktiken eingeschränkt werden, in denen individuelle Selbstbestimmung in der Pandemie widersprüchlich wird: nämlich die politische Gemeinschaft gefährdet, in deren Rahmen sie allein möglich ist.

Exekutive kippt in verabsolutiertes Sicherheitsdenken

In dieser zentralen Hinsicht ist das Freiheitsdenken der politischen Exekutive dem Freiheitsdenken der "Querdenken"-Bewegung überlegen. Es speist sich aus dem Wissen, dass wir Personen mit Haut und Haar und keine isolierten Subjekte sind und solcherart Freiheit nicht auf uns allein gestellt, sondern nur im Rahmen einer politischen Gemeinschaft leben können. Allerdings kippt die politische Exekutive in ihrer Orientierung am Lebensschutz immer wieder in ein verabsolutiertes Sicherheitsdenken. Dies geschieht insbesondere dann, wenn sie Spielräume der öffentlichen Urteilsbildung und Meinungsäußerung prophylaktisch beschneidet: wenn Kultureinrichtungen trotz umfassender Hygienekonzepte geschlossen werden; oder vorbeugend die Demonstrationen von "Querdenken" verboten werden, da Hygieneregeln bei früheren Demonstrationen nicht eingehalten worden sind. In solchen Auswüchsen politischen Sicherheitsdenkens driften die Sicherheit und die Freiheit unserer politischen Gemeinschaft auseinander.

Individuelle Freiheitsvorstellung zerreibt Freiheit eines pluralistischen Handelns