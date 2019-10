Zum Sonntag Die Rituale und Liturgien der Stadt

Frauen und Männer, Junge und Alte, zusammengekommen aus ganz Deutschland. Zwei Tage lang haben sie sich in der Katholischen Akademie darüber ausgetauscht, wie man heute sinnlich ansprechende Gottesdienste feiern kann. Sie haben Vorträge gehört über die Liturgie der ersten Christen in Jerusalem, die sich auf den Straßen der Stadt abspielte und darüber, wie sich der Kult verändert hat, nachdem das Christentum Staatsreligion wurde. Und jetzt wollen sie ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit diesem Erbe in einer modernen Großstadt an einem ungewöhnlichen Ort Gottesdienst zu feiern.

Unter dem Marienplatz befindet sich seit mehr als 45 Jahren eine von den Kirchen eingerichtete Beratungsstelle für Menschen in Not. In drei kleinen Besprechungszimmern bieten Psychologinnen, Therapeutinnen und Seelsorger Beratungsgespräche und Hilfe an. Bei den meisten Gesprächen die hier geführt werden geht es nicht um Religion, sondern um Probleme in der Partnerschaft, um psychische Erkrankungen oder um die Frage, wie man fertig werden soll mit Einsamkeit, Trauer oder Schicksalsschlägen.

In den weißen Regalen stehen, thematisch sortiert, Ordner mit Adressen von Ärzten und Hilfsnetzwerken: Das Stichworte reichen von Alkoholproblemen über Suizidprävention bis zur Wohnungsnot, ein Spiegel der Alltagsnöte einer Großstadt. In diesen Räumen beginnt der Gottesdienst, mit einem tastenden Lied, dessen erste Strophe geradezu paradox klingt.

„Ich geh im Lande nirgendwo und horche auf dich zu / wo du doch so wie niemand bist im Land, das immer nirgends ist / in diesem Land wohnst du.“

Es folgt eine Lesung aus dem Buch Jeremia. Geschrieben wurde der Text vor mehr als 2000 Jahren an die frommen Juden im babylonischen Exil. Trotzdem wirkt er in diesem Kontext erstaunlich aktuell:

„Und sucht das Wohl der Stadt, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen.“

Mit diesen Worten werden wir in die Stille entlassen, um die nächtliche Stadt mit allen Sinnen wahrzunehmen. Ich frage mich: Worin liegt eigentlich das Wohl der Stadt, und wer definiert es? Und was bedeutet es, in ihr einen Gott zu besingen, der im Land, das immer nirgends ist, wohnt.

Die Stadt hat längst ihre eigenen Rituale und Liturgien entwickelt. Theologen und Soziologen sprechen von der religionsproduktiven Kraft der Städte. Sie meinen damit, dass die Menschen gemeinschafts- und sinnstiftenden Erfahrungen, die sie vielleicht früher in der Kirche gemacht haben, heute in den Events der Stadtkultur finden: die Sportlichen im City-Marathon, die Kunstinteressierten in der Langen Nacht der Museen, die Freunde der Musik in spektakulär inszenierten Open-Air-Konzerten und die Geselligen in der Kneipenkultur. Das stimmt, und man sollte dies nicht gleich kulturpessimistisch als Religionsersatz diffamieren, insbesondere, wenn man Gott in allen Dingen suchen will.

Trotzdem fehlt oft das Sperrige, das Widerständige und Nachdenkliche, der Blick für das ganz Andere und die Stille, die eine gute Liturgie auszeichnen. Man spürt es geradezu physisch beim Gang durch die Fußgängerzone: Alles ist dem Diktat der Gewinnorientierung unterworfen. Zugang hat, wer es sich leisten kann. Wo wird der alte Mann übernachten, der zwei Taschen voller Pfandflaschen gesammelt hat. Weit und breit gibt es nicht einmal einen Sitzplatz. Eigentlich sind die Kirchen die letzten städtischen Orte, an denen man keinen Eintritt bezahlen muss oder zum Konsum aufgefordert wird. Sie sind wie Platzhalter. Dem Nutzen entzogen, nutzlos gewissermaßen, aber nicht überflüssig.

In Sankt Michael mitten in der Fußgängerzone endet der experimentelle Gottesdienst, der im U-Bahnhof begonnen hat. Die Teilnehmenden haben ihre Eindrücke und Wünsche auf Plakate geschrieben und darauf kleine Kerzen entzündet. Auf poetische Weise mischen sich die Eindrücke der nächtlichen Stadt mit den uralten Gebeten. Der Obdachlose mit seinen Tüten voller Flaschen ist ebenso präsent wie das verliebte Pärchen.

Ein verborgener Gott, auf den man zuhorchen muss, passt eigentlich gut zur pulsierenden Metropole der Gegenwart.