Zum Sonntag Maria – sie kann auch anders

Der Mai gilt in der katholischen Tradition als Marien-Monat. Michal Schrom fehlte lange Zeit der Zugang zu der liturgisch so verehrten Mutter Jesu. Heute sieht er in ihr das Potential, dominante Männer zum Schweigen zu bringen.

In meiner Jugend nahm ich Maria als eine überirdisch entrückte Frauengestalt mit hohem Kitschfaktor wahr. Zwar mochte ich als Ministrant die stimmungsvollen und feierlichen Maiandachten in der fliedergeschmückten Kapelle. Auch das freundliche Gesicht der Statue auf dem Marienaltar gefiel mir gut. Als Person blieb mir Maria jedoch fremd. Eine Frau ohne Eigenschaften. Und das, obwohl ihr Erfahrungen zugesprochen wurden, die alle menschliche Vorstellungskraft sprengten.

Trotzdem blieb Maria bleich. So als hätte ein Vollwaschgang alle Ecken und Kanten, alle Freude und Leidenschaft, alle Empörung und Wut aus ihr herausgewaschen. Und gerade weil sie so konturlos war, konnte man alles Mögliche auf sie projizieren. Am liebsten kultische Reinheitsvorstellungen. Die Frömmigkeitsgeschichte kann ein Lied davon singen.

Maria, die Kriegsgöttin – Anführerin und Feldherrin?

Trotzdem hatte Maria eine subversive Wandlungsfähigkeit, die ich damals eher unbewusst wahrnahm: Während in den Ansprachen der Maiandacht meist die Demut und der Glaubensgehorsam Mariens thematisiert wurde, konnte sich Maria am Ende der Andacht bisweilen in eine Kriegsgöttin verwandeln. Dann nämlich waren die Weihrauchschwaden in der Kapelle so dicht, dass man nur noch die Füße der Statue erkennen konnte, die eine Schlange zertraten. Und aus den Bänken tönte voll Inbrunst das Lied "Wunderschön Prächtige". Es endet mit der Zeile: "Gut, Blut und Leben will ich Dir geben." Maria als Anführerin und Feldherrin?

Historisch gesehen nahm die militärische Karriere Mariens ihren Ausgang im 8. Jahrhundert. Als Konstantinopel von den Awaren belagert wird, nehmen die verzweifelten Bewohner ihre Zuflucht zu einer Reliquie aus dem Marienheiligtum vor den Toren der Stadt. Man holt den Mantel Mariens in die Stadt – und siehe da: Die gegnerische Flotte versinkt im Sturm. Die Schriftsteller erklären, Maria habe die Feinde im Alleingang besiegt. Ab dieser Zeit werden Maria und Jesus zu den Wappentieren der Politik von Byzanz, erklärt der Bonner Theologe Klaus von Stosch, der gemeinsam mit der islamischen Theologin Muna Tatari ein religionsübergreifendes Buch über Maria in Christentum und Koran verfasst hat. Denn Maria ist nicht nur für die Christenheit bedeutsam. Sie ist die einzige Frau im Koran, die namentlich erwähnt wird.

Im Koran hat Maria "gesellschaftsrevolutionierendes Potential"

"Der Koran präsentiert Maria nicht als die besonders fromme Frau, die anderen Frauen zeigen soll, dass sie besonders fromm sein sollen", sagt Muna Tatari. Als Beleg führt sie die Suren 3 und 19 an. Da werde Maria mit Merkmalen charakterisiert, die sonst nur Männern zugeschrieben werden. "Sie ist nicht nur eine fromme Dienerin, sondern hat gesellschaftsrevolutionierendes Potential."

Doch nicht nur das: In streng patriarchalischen Kulturen ist Maria ein spiritueller Ausgleich gegen einen rein männlich gedachtes Gottesbild. Sie bringt eine Polarität in das Gottdenken hinein. Zugespitzt könnte man sagen, sie verkörpert sozusagen die weiblichen Seiten Gottes. Es ist ja kein Zufall, dass all jene Kultstätten Südamerikas, in denen einst die Pachamama verehrt wurde, heute Marienheiligtümer sind. Doch bei aller Gottesnähe: Maria ist und bleibt Mensch, keine Göttin.

Maria, Vorbild für geschlechtergerechtes Christsein

Im deutschsprachigen Raum ist Maria zur Gallionsfigur der katholischen Reformbewegung geworden. Unter dem Namen "Maria 2.0" ist eine mächtige Reformbewegung entstanden, ein Netzwerk von engagierten Frauen, die unter Berufung auf Maria dem Klerikalismus und den männerbündischen Strukturen den Kampf ansagen.