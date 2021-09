Zum Sonntag Alle Wege führen nach Rom - wirklich alle Wege?

Frust und Erschöpfung bei der Basis

Doch nach einem stimmungsvollen und starken Auftakt in Frankfurt macht sich zunehmend Frust und Erschöpfung breit. Schon ist das böse Wort vom Theologengezänk in der Welt. An der Basis ist das Interesse überschaubar. Und Rom sendet Signale, die an eine kaputte Ampel erinnern. Stop and Go blinkt gleichzeitig auf. Und dann gibt es eine Minderheit von Bischöfen, die behaupten, die deutschen Katholiken wollten die Kirche spalten und eine Nationalkirche nach protestantischem Vorbild errichten. An der Wiege dieses Weges, so raunen sie, stehe eine Lüge.