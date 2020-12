Zum Sonntag: Jedes Herz kann eine Krippe sein

1633 wütet die Pest in Oberammergau. Die Dorfbewohner sind der Überzeugung: Gott hat uns verlassen. Sie legen ein Gelöbnis ab. Die Geburtsstunde der Passionsspiele. 2020 in Zeiten von Corona ist alles anders. Selbst Gläubige merken: Die Krise lässt sich nicht wegbeten.

Oberammergau 1633. Die Pest wütet in Bayern, doch in dem abgelegenen Gebirgsdorf fühlt man sich relativ sicher. Man hat sich Quarantäne auferlegt. Keiner darf rein, keiner darf raus. Meterhohe Pestfeuer signalisieren der Umgebung: Kommt nicht zu nahe, auch bei uns wütet die Pest. Das ist zwar nur ein Trick, aber er funktioniert. Bis sich Kaspar Schilser, ein Tagelöhner, der sich in Eschenlohe verdingt hat, zurück ins Dorf schleicht, um Frau und Kinder wiederzusehen. Er ist Patient Null. Mit ihm nimmt das Unheil seinen Lauf. 84 Dorfbewohner sterben, die öffentliche Ordnung bricht zusammen. Schließlich setzt sich die Überzeugung durch: »Gott hat uns verlassen.« Um ihn wieder gnädig zu stimmen, geloben die Oberammergauer, von nun an alle zehn Jahre die Passion Jesu aufzuführen. Nach dem Gelöbnis sei kein weiterer Bewohner erkrankt. So erzählt es die Legende. Und deshalb werden seit dieser Zeit alle zehn Jahre in einer Mischung aus Theater, Kommerz und religiöser Inbrunst die Oberammergauer Passionsspiele aufgeführt.

Dieses Jahr wurden sie abgesagt. Das Gelübde wurde gebrochen. Aus Angst vor einer anderen Seuche: Corona.

Krankheit als Strafe Gottes hat Plausibilität verloren

Kaum ein Ereignis belegt augenfälliger, dass eine Jahrhunderte alte spirituelle Erklärung, wonach Katastrophen oder Krankheiten eine Strafe oder zumindest eine Prüfung Gottes seien, heute ihre Plausibilität verloren hat. Nicht einmal die frömmsten Gläubigen glauben mehr daran – egal, ob sie an der Spitze der Kirchen stehen oder an der Basis.

Glaubensvorstellungen wandeln sich. Das hat es im Laufe der Religionsgeschichte und der Geschichte des Christentums immer wieder gegeben. Schwerer auszuhalten ist die Sprachlosigkeit, auch wenn sie sich wortreich verbirgt. Die Münchner Philosophin Olivia Mitscherlich-Schönherr, Enkelin des Psychoanalytikers Alexander Mitscherlich, spricht in diesem Zusammenhang von einer spirituellen Hilflosigkeit der Kirchen. Es werde nicht einmal der Versuch einer christlichen Deutung der Corona-Krise unternommen.

Die Krise lässt sich nicht wegbeten

Sicherlich ist jetzt nicht die Zeit für vollmundige religiöse Erklärungen. Gläubige müssen die Ohnmacht und Hilflosigkeit genauso aushalten wie Nicht-Gläubige. Die Krise lässt sich nicht wegbeten. Offensichtlich handelt es sich bei dem Verhältnis von Gott und Mensch um eine Fernbeziehung – aller behaupteten Nähe zum Trotz.

Dietrich Bonhoeffer hat dies dramatisch-paradox in folgende Worte gefasst: „Wir können nicht redlich sein, ohne zu erkennen, dass wir in der Welt leben müssen – als ob es Gott nicht gibt. Und eben dies erkennen wir – vor Gott! … Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben müssen als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig werden.“

Zugleich konnte Bonhoeffer, der vor 75 Jahren, am 8. April 1945, von den Nazis ermordet wurde, Sätze voller Gottvertrauen formulieren. Etwa diesen: „Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.“

Advent 2020: Zeit des bangen Wartens und Hoffens