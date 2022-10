Vom Leid der Leitung Die hausgemachte Führungsmisere der Kirchen

Es vergeht keine Woche, in der nicht der Führungsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz Thema wäre. "Führung bestellt, nicht geliefert", lautet ein Vorwurf, ein anderer: "Phrasen statt Führung" Am Beispiel des Bundeskanzlers wird die Erwartungshaltung deutlich: Wer eine Leitungsfunktion innehat, muss führen können.

Deutsche haben historisch bedingt ein schwieriges Verhältnis zum Führen

In Deutschland ist das Wort "Führung" negativ belastet. Das hat mit der Diktatur des Nationalsozialismus zu tun. Am Beispiel Adolf Hitlers sieht man, wohin Macht führt, wenn derjenige, der sie ausübt, dazu charakterlich absolut ungeeignet ist und obendrein einer menschenverachtenden Ideologie anhängt. Das Thema ist damit natürlich nicht erledigt, ganz im Gegenteil! In Politik und Wirtschaft wird Leadership schon lange bewusst reflektiert.

Zum Autor Udo Hahn ist Direktor der Evangelischen Akademie in Tutzing am Starnberger See.

In den Kirchen geschieht dies noch immer viel zu wenig. Zu diesem Ergebnis kommt Emmanuela Kohlhaas. Sie ist Priorin der Benediktinerinnengemeinschaft Köln und hat ihre Erfahrungen in einem sehr persönlichen Buch gerade vorgelegt. Es trägt den Titel "Die neue Kunst des Leitens. Wie Menschen sich entfalten können". Sie weiß, wovon sie spricht, denn sie ist auch Coach und Organisationsberaterin. Schonungslos beschreibt sie das dramatische Leitungsversagen in ihrer Kirche. Einzelne haben da zu viel Macht. Was viele sich nicht klar machen, auch die evangelische Kirche hat ein Führungsproblem. Das Spezifische hier: Angeblich hat keiner Macht – und damit leider allzu oft am Ende auch keiner die Verantwortung. Dabei wird Macht ständig ausgeübt.

Führung ist nicht nur in der katholischen Kirche ein Problem

Emmanuela Kohlhaas spricht an, was in den Kirchen nach wie vor ein Tabu ist: dass die Verführung der Macht darin besteht, die eigene Person mit einem Amt aufzuwerten – mitunter durchaus unbewusst, was der Fairness halber auch gesagt werden muss. Umso mehr braucht es die bewusste Reflexion von Leitungsaufgaben und Führungsprofilen. Ein Leitungsamt – auf welcher Ebene auch immer –, so die Priorin, sei nichts für Menschen mit einem schwachen Selbstwertgefühl, die in so einer Funktion Identität, Bestätigung und Anerkennung suchen. Und es sei schon gar nichts für Narzissten, die auch in kirchlichen Leitungsämtern anzutreffen sind, wie Emmanuela Kohlhaas es beschreibt. Denn, so ihre Warnung an alle, die nach Macht streben: "Das Ego darf sich nicht an der Rolle mästen und aufblähen."

Guter Führungsstil fängt schon jenseits der Führungsfunktion an

Da stellt sich die Frage, wie es Menschen mit solch einem Persönlichkeitsprofil schaffen, sich immer wieder durchzusetzen. Es hängt wohl auch damit zusammen, dass die Personen und Gremien, die Berufungen aussprechen, nicht genau genug hinschauen. Dass es bei der Leitungsverantwortung zum Beispiel um Kommunikation und nicht um Dominanz geht, das wird in Leadership-Kursen längst gelehrt. Auch die Notwendigkeit zur inneren Distanz, das eigene Handeln – etwa mit Hilfe eines Coaches – immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen. Perfektion kann und wird es nicht geben. Was das Buch von Emmanuela Kohlhaas so wertvoll macht: dass sie ihre eigenen Schwächen und Fehler offen anspricht und was sie selbst daraus gelernt hat. Diese Offenheit zeichnet gute Führung aus.

Die goldene Management-Regel des Kirchenlehrers Augustin