Zum Sonntag Krieg ist eine Niederlage der Menschheit

Wir sind in diesen Tagen sprachlos und wütend, denn plötzlich steht die Welt auf dem Kopf: in Europa ist Krieg. Das macht vielen Menschen Angst, auch bei uns. Wie es den Menschen in der Ukraine geht, können wir vielleicht nur erahnen, kommentiert Kardinal Marx.

Krieg ist kein Zeichen von Stärke, sondern ein Zeichen von Schwäche; auch wenn militärische Stärke und laute Parolen anderes vorgeben. Krieg ist immer eine Niederlage der Menschheit. Letztlich ist Krieg ein Versagen der Politik. Der Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf Europa. Und wir sehen einmal mehr, wie sehr wir in der gesamten Welt voneinander abhängig sind; gerade auch in der Wirtschaft, in Infrastrukturen und in der Welt der Medien. Der Angriff auf die Ukraine hat die Welt verändert. Es ist ein Angriff gegen Menschen, gegen Freiheit und gegen die Demokratie.

Menschlichkeit und Krieg sind nicht vereinbar

Menschlichkeit und Krieg sind nicht vereinbar. Das vertreten im Kern auch alle Religionen. Aber wir wissen, dass Menschen zum Krieg fähig sind, obwohl ein Krieg im tiefsten ein Zivilisationsbruch ist. Wie deutlich wird das in dieser aktuellen Situation!

Umso dankbarer bin ich gerade in diesen Tagen auch zu erleben, dass die Menschen in Europa und in vielen Ländern der Erde zusammenstehen und aufstehen für Frieden, dass sie solidarisch sind in Worten und im Handeln. Ich bewundere den Mut der Menschen in der Ukraine und ich zolle auch denen Respekt, die in Russland ihren Machthabern widerstehen. All das stoppt noch keinen Panzer und hält noch keine Rakete auf. Aber es ist keineswegs umsonst, sondern ein lebensrettendes Zeichen für die Schwestern und Brüder in der Ukraine, denen wir auch als katholische Kirche in Bayern sagen: Wir lassen euch nicht allein! Wir beten für euch und wir helfen euch! Wir unterstützen die Menschen, die fliehen und die, die im Land bleiben! Wir beklagen mit euch die Toten und Verletzten!

Diese Fastenzeit muss zu einer Zeit des Gebetes für den Frieden werden

Ich bitte Sie alle: Vertrauen wir auf die Kraft der Worte, die nicht nur in diplomatischen Verhandlungen Frieden schaffen. Vertrauen wir auf die Kraft der Gebete in allen Sprachen und in allen Religionen, die Hoffnung geben. Vertrauen wir auf das Mitgefühl, auf Solidarität und auf tätige Nächstenliebe, die die Geschwisterlichkeit unter den Menschen stärken.