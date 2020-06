Zum Sonntag Die Sorge füreinander schafft ein neues Miteinander!

"Kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden!" Diese Worte könnte man vielleicht auch in einer Talkshow hören, in Reden von Politikern und Virologen, in Schulen und KiTas oder auch in der Warteschlange im Supermarkt.

"Kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden!" Diese Worte könnte man vielleicht auch in einer Talkshow hören, in Reden von Politikern und Virologen, in Schulen und KiTas oder auch in der Warteschlange im Supermarkt. Sie stehen im Brief des Apostels Paulus an die Korinther und sind zweitausend Jahre alt. Morgen, am Dreifaltigkeitssonntag hören wir diese Worte.

Sie klingen erstaunlich aktuell, nachdem wir die ersten umfassenden Lockerungen erleben und uns langsam wieder daran gewöhnen, mehr Freiheit aber auch mehr Verantwortung zu tragen. Die "alte" Ordnung aus den Zeiten vor Corona gilt nicht mehr so richtig, ein neuer Weg ist noch nicht wirklich gefunden, immer noch ändert sich vieles. Die Corona-Pandemie ist kein kurzlebiges Phänomen, sondern wird unser Leben vermutlich noch länger beeinflussen. Corona hat das Leben der Einzelnen und unserer Gesellschaft in mancher Hinsicht unruhiger, unsicherer, ja vielleicht sogar chaotischer gemacht. Regeln, Vorgaben, selbst Empfehlungen sind wichtig geworden, damit bei aller persönlichen Freiheit und Verantwortung nicht das Gemeinschaftliche aus dem Blick gerät und diejenigen, um die wir uns sorgen. Damit wir möglichst alle umfassende Freiheit genießen können, brauchen wir Solidarität und Rücksichtnahme, wir brauchen eine gesellschaftliche Ordnung und die Möglichkeit, Verantwortung zu tragen für uns und andere. In so einer Zeit kann es auch angebracht sein, auf scheinbar Selbstverständliches hinzuweisen, so wie es Paulus eben auch tut.

So wie in der Gemeinde von Korinth geht es auch in unserer aktuellen Lage ja nicht um Vorschriften und Regeln um ihrer selbst willen, sondern um so unsere Gesellschaft - und im Fall der Pandemie die Weltgemeinschaft - zu schützen und zu stärken. Paulus erinnert mit seinen Worten an den Ausgangspunkt der christlichen Gemeinden: Alle menschliche Gemeinschaft gründet in Gott, der in sich selbst Beziehung, Dynamik, Liebe ist. Die drei göttlichen Personen stehen jede für sich selbst und sind zugleich immer Gemeinschaft. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Und das können wir auch auf das menschliche Leben übertragen: unser Menschenbild zeichnet sich ja dadurch aus, dass jeder Mensch immer Einzelwesen und zugleich Sozialwesen ist. Wir sind selbständig und zugleich in Beziehung. Wir wollen und wir können nicht ohne einander wirklich Mensch sein. Wir sind in gewisser Weise wir und ich zugleich.

Aus diesem Geist können wir das Gemeinschaftliche stärken, gerade in Zeiten von "social distancing" und Abstandsregeln. Die geteilte Sorge füreinander schafft tatsächlich ein neues Miteinander! Und unsere geteilten Krisen-Erfahrungen können den Blick dafür schärfen, das Leben in einem umfassenderen Sinn zu sehen und in der Balance von Ich und Wir zu entfalten. Das ist gerade kein Stillstand, kein "Lockdown", sondern eine große Lebendigkeit und beständige Bewegung und Beziehung. Das ist der Geist der Dreifaltigkeit, der Geist des christlichen Menschenbildes, den wir als Christen in diese Gesellschaft einbringen können.