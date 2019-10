Zum Sonntag Amazonas-Synode im Vatikan

Die Menschen und die Natur in Amazonien in den Mittelpunkt zu stellen, ist ein großes Verdienst von Papst Franziskus. Schon in seinem Schreiben „Laudato si‘“ hat er die Sorge um das gemeinsame Haus der Schöpfung ganz oben auf die Agenda gesetzt. In dieser umfassenden und ganzheitlichen Sorge für die Schöpfung fühlen wir uns als Kirche auch verbunden mit „Fridays for Future“. Ich bin den Jugendlichen und Kindern dankbar, dass sie es mit ihrer Unermüdlichkeit geschafft haben, wirklich die ganze Welt auf die Dringlichkeit der Klimafrage aufmerksam zu machen.

Der Autor Kardinal Reinhard Marx ist der Vorsitzende der deutschen katholischen Bischofskonferenz

Papst Franziskus macht mit dieser Synode ein weiteres Mal klar, was es heißt katholisch zu sein, nämlich - ganz im Wortsinn - umfassend, universal zu denken und zu handeln. Denn das bedeutet es, eine Weltkirche zu sein, die um das Wohl jedes Einzelnen wie der ganzen Welt besorgt ist. Mit diesem Gedanken des Katholischen verträgt sich kein abgrenzendes, eigennützig und nationalistisch geprägtes Denken – weder in der Kirche, noch in der Wirtschaft, noch in der Politik.

Papst Franziskus hat selbst als Hauptziel benannt, „neue Wege der Evangelisierung für diesen Teil des Volkes Gottes zu finden, insbesondere für die Indigenen, die regelmäßig vergessen werden und keine Aussicht auf eine gute Zukunft haben". Dass die indigenen Völker in ihrer Existenz bedroht seien, habe ursächlich mit der Krise des Amazonas-Urwalds zu tun, "der Lunge von größter Wichtigkeit für unseren Planeten". Wir werden über Probleme sprechen, die sich etwa durch die Ausbeutung der Rohstoffvorkommen und durch die Ausbreitung von Monokulturen ergeben. Das sind keine regional begrenzten Probleme, sondern Amazonien ist als „Lunge“ entscheidend für das Weltklima, und auch wirtschaftlich eng verflochten mit der ganzen Welt. Zudem werden wir über Möglichkeiten der Seelsorge in diesem unglaublich großen und schwer zugänglichen Gebiet nachdenken. Dabei stehen pastorale Fragen zur Debatte, die auch uns hier beschäftigen.

Es geht nun in den Wochen der Synode darum, die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Lebens- und Kultur- und Naturraum zu richten und vor allem gut zuzuhören. Im Vorbereitungsdokument für die Synode ist diese neue Perspektive grundlegend: Es geht darum „anzuerkennen, dass mit Amazonien ein neues Subjekt auf der Weltbühne erscheint. Dieses neue Subjekt, das bisher weder auf nationaler noch auf Weltebene und auch nicht im Leben der Kirche angemessen respektiert worden ist, ist für uns jetzt ein privilegierter Gesprächspartner.“ Ich bete um den Segen Gottes für dieses wichtige Treffen.