Zum Sonntag Menschlichkeit und Mitgefühl braucht es, damit die Zukunft besser wird

Wie sehr würden wir uns doch wünschen, dass wir gelöst, heiter, voller Neugier und entspannt auf das zugehen könnten, was das noch junge Jahr 2023 bringen wird. Da wird so mancher mit Skepsis und Sorgen auf die kommenden Monate schauen. Wir wissen natürlich, dass früher eben nicht alles besser war, weder die Vergangenheit noch die Zukunft. Wie gehen wir also in dieses neue Jahr? Was hoffen und was fürchten wir? Welche Erfahrungen bringen wir mit aus den Jahren unseres Lebens und aus dem gesellschaftlichen Erfahrungsschatz des letzten Jahres?