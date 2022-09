Zum Sonntag: Mit Gott in den Krieg zu ziehen, ist Gotteslästerung

Heilende und befreiende Botschaft Jesu in die Welt tragen

Ziel dieser Reform ist es, noch stärker die Evangelisierung als Auftrag aller anzunehmen. Es geht darum, die heilende und befreiende Botschaft Jesu in die Welt mit ihren Konflikten und Spannungen einzubringen. Die Kirche ist nicht für sich selbst da! Das Leitwort der ökumenischen Versammlung in Karlsruhe könnte man so auch über das Treffen der Kardinäle in Rom setzen: "Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt." Das geschieht nicht durch die Kardinäle allein, das geschieht auch nicht durch den Papst allein oder durch einzelne Teilkirchen, das vermögen auch nicht die in Karlsruhe versammelten Kirchen: Vielmehr ist es unsere gemeinsame Mission als katholische Weltkirche und in ökumenischer Verbundenheit, den Raum dafür zu eröffnen, dass die Liebe Christi bewirken kann, was Menschen allein nicht bewirken können.