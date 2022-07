Zum Sonntag Wegweiserin im Angesicht der Austritte

Kennen Sie eigentlich Ellen Ammann? Geboren 1870 in Stockholm, gestorben 1932 in München. An diesem Wochenende feiern wir in München einen Gottesdienst anlässlich ihres 150. Geburtstags – pandemiebedingt erst in diesem Jahr. Und zwar nicht nur, um dankbar an ihr Leben zu erinnern, sondern um die Inspiration und das Engagement von Ellen Amman, die bis heute wirksam sind, für die Zukunft wach zu halten.

Ammann hat viele Einrichtungen auf den Weg gebracht, die bis heute für unsere Gesellschaft wichtig sind: Sie hat die erste Bahnhofsmission eingerichtet, den Münchner Zweig des Katholischen Frauenbundes ebenso wie die Vorläufereinrichtung der Katholischen Stiftungshochschule gegründet, und vieles mehr in einem starken Netzwerk.

Klare Haltung gegen Rechts

1919 wird Ellen Ammann als eine der ersten Frauen Abgeordnete im Bayerischen Landtag, in einer Zeit politischer Unruhen und gesellschaftlicher Zerreißproben. Ellen Ammann setzt sich auch politisch stetig für das ein, was ihr besonders dringlich erscheint: die sozialen Fragen, die Teilhabe von Frauen, Gesundheitsfürsorge und die Situation von kinderreichen Familien. Sie hat auch ein waches Gespür für den aufkommenden Nationalsozialismus und den Rechtsruck in der Gesellschaft und bezieht klar Position dagegen. Zusammen mit anderen Frauen setzt sie sich schon früh gegen Adolf Hitler ein und war eine ganz entscheidende Kraft, die den Hitler-Putsch 1923 scheitern ließ.

Der Landesverband Bayern des Katholischen Deutschen Frauenbundes beschreibt Ellen Ammann als tiefgläubig und wegweisend, beharrlich und scharfsinnig, innovativ und vorbildhaft, liberal und emanzipiert, weitsichtig und couragiert.

Was Christen immer noch leisten angesichts sinkender Mitgliedszahlen

Ihre Spiritualität und ihr tiefer Glaube prägen sie sehr. Als eine ihrer Bitten an Gott hat sie einmal notiert: "Lass mich, o Herr, nicht zu viel Zeit brauchen zwischen Einsicht und Ausführung." Es geht darum, zu erkennen, was an der Zeit ist und dann mutig zu handeln. Diese selbstverständliche Verbindung von Spiritualität und Weltverantwortung gibt eine starke Antwort auf die Frage, was die Christen und der christliche Glaube denn heute noch für die Gesellschaft bedeuten, wo doch die Mitgliedszahlen zurück gehen, wie gerade wieder berichtet wurde. Schwindet die Relevanz des christlichen Glaubens und der darin begründeten Werte mit der Anzahl der Mitglieder in den großen Kirchen? Dass die statistischen Daten uns in den Kirchen herausfordern, ist klar. Aber sie fordern auch die Gesellschaft insgesamt heraus, sich dieser Frage zu stellen.