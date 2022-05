Zum Sonntag Lehren von damals für heute

Kardinal Reinhard Marx erinnert daran, dass der 8. Mai vor 77 Jahren eine tiefe Zäsur in Europas Geschichte war und Hoffnung auf dauerhaften Frieden brachte. Heute heiße das: Die Waffen in der Ukraine müssten wieder verstummen.

Richard von Weizsäcker hat in seiner berühmten Rede am 8. Mai 1985 betont, dass dieser Tag kein Grund zum Feiern ist für uns Deutsche, sondern ein Tag der Erinnerung an menschliches Leid und ein Tag des Gedenkens in Trauer. Das gilt auch heute, nach siebenundsiebzig Jahren.

Der 8. Mai war ein tiefer Einschnitt in der deutschen und in der europäischen Geschichte. Die nach dem Zweiten Weltkrieg kaum zu erhoffende Versöhnung zwischen den Völkern, die entlarvende Erkenntnis des Nationalsozialismus als menschenverachtende Ideologie und der politische Verzicht auf Gewalt prägen das Gedenken bis heute und haben zugleich das neue europäische Narrativ von Frieden, Freiheit und Menschenwürde wachsen lassen.

Tag 73 im Ukraine-Krieg – nicht bloß eine Zahl

Dieses Narrativ wurde mit vielen Erinnerungen, Erfahrungen und Versprechen angefüllt und konnte deshalb durch all die Jahrzehnte tragen – selbst angesichts des Kalten Krieges und der Grenzen zwischen Ost und West, auch angesichts von Terror, Flucht und Krieg in anderen Teilen der ganzen Welt.

Trägt uns diese große Erzählung auch noch in diesen Tagen? Heute ist Tag 73 im Ukraine-Krieg. Was für uns eine Zahl ist, bedeutet für die Menschen in der Ukraine in ungezählten persönlichen Schicksalen den Verlust von Heimat, von Sicherheit und Frieden, von Hoffnung und Zuversicht und von Achtung ihrer Menschenwürde. Die Menschen trauern um Tote und um Vermisste. Sie haben Angst um ihre Familien, ihre Kinder, die alten Menschen, um Kranke und Schwerverletzte.

Papst Franziskus: Krieg zeigt "makabren Zerfall von Menschlichkeit"

Wie dieser Krieg traumatisiert und welche Folgen und Zerstörung er noch schaffen wird, ist gar nicht abzusehen. Die Bilder und Berichte lassen schier das Herz stillstehen. Wir erleben, dass die Menschen, die zu uns fliehen, entwurzelt sind, verängstigt, Vertrauen verloren haben. Für diejenigen, die sie bei sich aufnehmen und ihnen Hilfe anbieten, ist es nicht immer einfach, ihr Schicksal auszuhalten und ihre Not zu teilen. Und dennoch geschieht genau das und diese Solidarität, die Zuwendung, das Hinsehen, auch die öffentliche Aufmerksamkeit, sind Zeichen von Menschlichkeit in einem Krieg, der – so sagt es Papst Franziskus – einen „makabren Zerfall von Menschlichkeit“ zeigt.

Die Spirale der Gewalt und der Eskalation zwingt Europa dazu, über Waffenlieferungen zu entscheiden und damit zunächst das Ziel der Überwindung der Gewalt, das Ziel des Friedens aufzugeben. Mir ist bewusst, wie schwer diese Entscheidungen für alle in Politik und Diplomatie sind. Sie tragen eine besonders hohe Verantwortung, auch eine moralisch hohe Verantwortung in dieser Dilemma-Situation: Es gibt keine einfachen, keine richtigen und keine nur guten Entscheidungen.

"Waffen zum Schweigen bringen!"

Putin könnte versucht sein, schon dieses moralische Dilemma, das viele bei uns bewegt, als Sieg für sich zu verbuchen. Schon jetzt sollte aber auf allen möglichen Wegen versucht werden, die Waffen zum Schweigen zu bringen und zu reden! Wir dürfen diese Option nicht aufgeben – auch in der Hoffnung auf einen vielleicht noch brüchigen Frieden, der ja kommen muss.