Zum Sonntag Ein Jahr Ukraine-Krieg: Wo bleiben Diplomatie und Phantasie?

Kommende Woche wird es ein Jahr, dass Russland seine Nachbarn in der Ukraine überfallen hat. An die grausamen Bilder des Krieges haben wir uns fast schon gewöhnt, und doch stecken hinter ihnen die traurigen Schicksale einzelner Menschen, die leiden, verzweifeln und sterben müssen. In Deutschland hingegen diskutiert man erstaunlich emotional um Panzer-Modelle, die verniedlichend nach Großkatzen benannt sind.