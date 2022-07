Zum Sonntag: Wie umgehen mit der Multikrise?

Höchste Zeit zum Handeln

Corona, Krieg, Klima und Kirche: Alle diese irgendwie mit "K" beginnenden Krisen bedrohen uns – mal mehr, mal weniger. Immer drängt sich eine andere in den Vordergrund: Wenn die Corona-Zahlen steigen oder neue Maßnahmen diskutiert werden, rückt das nach vorn. Wenn Städte beschossen oder Waffen geliefert werden, zieht der Krieg die Aufmerksamkeit auf sich. Um das Klima ist es momentan eher stiller, aber das heißt nicht, dass die Zerstörung der Umwelt Halt gemacht hätte. Jeder Sturm, jede Überschwemmung, jede Extremhitze führen uns vor Augen, dass es höchste Zeit zum Handeln oder auch zum Unterlassen wäre. Und was die Kirche anlangt, wirbelt jedes neue Gutachten den ganzen abgründigen Bodensatz neu auf.

Soweit eine kurze Analyse unserer Multikrise, wie ich sie nennen würde. Vielleicht ist das Bild etwas schwarz geraten, aber in seinen Grundzügen trifft es schon zu. Wir fühlen uns bedrängt von all diesen Krisen, gerade auch in ihrer gegenseitigen Verdichtung. Das zeigen viele Gespräche, das zeigen aber auch die Zahlen. Das Robert-Koch-Institut etwa hat dieser Tage festgehalten, dass der Anteil depressiver Menschen in Deutschland von neun Prozent im Sommer 2020 auf zwölf Prozent Ende 2021 gestiegen ist. Besonders betroffen seien Frauen und jüngere Erwachsene.