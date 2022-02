Zum Sonntag Kirche, Krise und Kritik

Dabei müsste die Opfer-Perspektive doch – auch aus theologischer Sicht – die Perspektive der Kirche sein! Denn der christliche Gott steht immer auf der Seite der Schwachen. Dazu kommt ein Zweites: Nahezu alle Verantwortungsträger haben zwar hohe moralische Standards gepredigt, aber sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen vertuscht, um die Institution zu schützen. Das ist gründlich schiefgegangen! Aber was noch viel schlimmer ist: Sie haben durch ihr Nicht-Handeln, durch ihr Unterlassen weiteren Missbrauch ermöglicht. Soweit die Grundzüge der Kirchen-Krise, die viel Kritik nach sich zieht.

Der kritische Impuls darf nicht kleingeredet werden

Zunächst einmal: Das ist richtig so, und es ist wichtig! Auch wenn einige kritische Stimmen doch über das Ziel hinausschießen. So manchen Leserbrief-Schreiber oder Social-Media-User würde ich gern fragen: Hättest Du Deine Kritik genauso formuliert, wenn Du bedacht hättest, dass Du damit auch andere triffst: die Erzieherin im katholischen Kindergarten, den Arzt im kirchlichen Krankenhaus, die engagierte Kirchenmusikerin oder den selbst an seiner Kirche zweifelnden Pastoralreferenten? Damit soll der kritische Impuls nicht kleingeredet werden, aber Kirche, das sind nun einmal nicht nur Päpste, Bischöfe und Prälaten. Das sind unzählige Haupt- und Ehrenamtliche, die sich für die Sache Jesu engagieren. Das sind gläubige Menschen, die trotz der krummen Geschichte der Kirche an der Botschaft von der Liebe Gottes zu den Menschen festhalten.