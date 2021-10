Zum Sonntag Der Blick auf Jesus als Kompass in der Krise

Am morgigen Sonntag feiert die katholische Kirche hierzulande

das Kirchweihfest. Und in den meisten Gemeinden wird da ein Lied gesungen, das mit folgenden Worten beginnt: "Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land". Die Kirche, ein Haus voll Glorie? Diese Worte dürften selbst frommen Kirchgängerinnen und Kirchgängern heuer schwer über die Lippen kommen.

Zu dunkel lastet der Missbrauchsskandal auf der Kirche, das große Leid, das Amtsträger über junge Menschen gebracht haben. – Und längst ist klar, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, sondern dass es systemische Ursachen für dieses Unheil gibt. Als hätte es noch eines Beweises bedurft, wurden in diesen Tagen die erschreckend hohen Zahlen für Frankreich öffentlich. Weitere Länder wie Polen oder Italien werden folgen, das ist nur eine Frage der Zeit.

Doch was tut die katholische Kirche in Deutschland? Sie versucht,

die Fälle in den einzelnen Diözesen aufzuarbeiten, mehr oder weniger zögerlich. Einzelne Bischöfe bieten ihren Rücktritt an, Rom reagiert eher beschwichtigend, indem es die Mitbrüder im Amt belässt oder in eine Auszeit schickt.

Mit den grundsätzlichen Fragen beschäftigt sich das Reformprojekt "Synodaler Weg", zu dessen zweiter Sitzung sich Laien und Amts-träger Anfang Oktober in Frankfurt getroffen haben. Man hat dem Reformprozess vorgeworfen, er produziere nur Papiere, und nichts ändere sich. Man könnte es aber auch anders sehen: Immerhin werden die drängenden Fragen von Machtverteilung, priesterlicher Lebens-form, von Sexualmoral und Rolle der Frau offen besprochen. Und

da schadet es auch nichts, wenn eine Minderheit der Bischöfe auf Traditionen beharrt und das auch laut sagt. – Pluralismus nennt man das in der Welt von heute.

Auch die Weltkirche macht sich auf einen "synodalen Weg", auch sie will auf das Miteinander schauen und nicht so sehr auf die Hierarchie. Inwieweit das deutsche Modell Pate gestanden hat oder eher abge-schwächt werden soll, darüber kann man streiten. Auch darüber, ob der römische Weg eher von der Institution ablenken will und mehr aufs Spirituelle schauen wird. Positiv dagegen halte könnte man, dass eine spirituelle Orientierung dem Reformprozess sicher nicht schaden wird, wohl sogar unabdingbar für ihn ist. Nur die Realität sollte nicht verdeckt werden von der spirituellen Dimension.

Und die Realitäten in Deutschland sind ernüchternd: Zwar sind

im letzten Jahr weniger Menschen aus den beiden großen Kirchen ausgetreten als im Vorjahr. Aber rund 220.000 Katholikinnen und Katholiken weniger in Deutschland, das schmerzt schon. Die Zahlen auf evangelischer Seite sind übrigens ganz ähnlich. Allerdings sind immer noch 54 Prozent der Deutschen Mitglied einer christlichen Kirche. Angesichts politischer Prozentzahlen ist das immer noch erheblich.