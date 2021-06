Zum Sonntag: Die Krise der Kirche und mein Glaube

Die katholische Kirche sei in der Krise, heißt es landauf, landab. (Ein kluger Philosophie-Professor hat neulich zu mir gesagt, dass er schon gar nicht mehr die Zeitung aufschlagen mag vor lauter schlechten Nachrichten über die Kirche.) Und es stimmt schon auch, die Kirche scheint nicht dazu in der Lage, sich am eigenen Schopf aus dem Missbrauchssumpf zu ziehen.