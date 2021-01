Zum Sonntag Zwischen Hoffen und Bangen

Hoffnung: göttliche Tugend

Wirklichkeit annehmen

Funktioniert Hoffnung also nur im Blick auf eine bessere Zukunft im Jenseits? Wenn die Welt schlecht ist oder so empfunden wird, ist das in der Tat einfacher. Wobei in all den Reden vom irdischen Jammertal immer auch die Gefahr einer Vertröstung aufs Jenseits mitschwingt. Doch recht verstandene christliche Hoffnung meint nicht Weltflucht, sondern die Annahme der Wirklichkeit mit all ihren Widrigkeiten. Und sogar den Auftrag, diese Wirklichkeit mitzugestalten, so gut es eben geht.