Zum Sonntag Wir müssen reden ... über den Tod!

Ich sitze in dem Aufsichtsgremium eines christlichen Unternehmens. Wir betreuen unter anderem über 6.000 ältere und alte Menschen. Wir sind ein christliches Unternehmen und versuchen unsere Arbeit in einem Geist zu verrichten, in dem die Selbstbestimmung und die Würde, die Fürsorge und der Schutz gewährleistet sind. Denn wir alle wissen, je schwächer wir werden, desto dringender brauchen wir Menschen, die unsere Würde achten und verteidigen.