Zum Sonntag Volkstrauertag: Unser Handeln hat Konsequenzen

Am Volkstrauertag gedenken Menschen der gefallenen Soldaten. Der Tag ist wichtig! Doch wir müssen auch schauen, dass wir in ein paar Jahrzehnten statt des Volkstrauertags nicht einen Welttrauertag feiern müssen, kommentiert Johanna Haberer.

Morgen werden die Menschen sich wieder auf dem Friedhof versammeln am Grab des unbekannten Soldaten oder an einer dieser Stelen, auf denen alphabetisch nach Jahreszahlen geordnet die Namen der gefallen Buben aus dem Dorf aufgelistet sind. Aus dem ersten und aus dem zweiten Weltkrieg. Der Posaunenchor spielt, es werden die Lieder von der Hoffnung auf ein anderes ein ewiges Leben gespielt.

Volkstrauertag 1920 entstanden

Der Volkstrauertag als gesetzlicher Feiertag ist bei seiner Entstehung 1920 die Antwort auf das kollektive Trauma des ersten Weltkrieges. Allein in meiner Familie fielen vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 23, Brüder meines Großvaters. Meine Großonkeln habe ich also nie kennenlernen dürfen. Es wurde nur erzählt, dass sie ein gutes Team waren und – man würde heute sagen ein Start-up – in der damals aufstrebenden Autobranche gründen wollten. Das war damals so ähnlich wie heute in der Digitalwirtschaft. Da lag die Zukunft, nur dass diese Jungs keine hatten.

Es sind meist alte Leute, die sich heute am frühen Morgen am Denkmal der Gefallenen versammeln. Menschen, die sich noch erinnern an den großen Bruder, den sie dann im zweiten Weltkrieg verloren hatten, oder den Vater, der nie aus der Gefangenschaft wiederkam. Im Nationalsozialismus wurde dieser Tag dann zum Heldengedenken aufgeboostert, wie wir heute sagen. Der Tod für das Vaterland wurde gefeiert, die Kriegstoten wurden zu Helden – ein – wie wir alle ahnen können, vergiftetes Pflaster für die trauernden Mütter und Väter.

Bibel begleitet den Tag mit Texten des Jüngsten Gerichts

Heute gedenken wir am Volkstrauertag der im Krieg getöteten Menschen. Wir gedenken der Hunderttausenden, die im hermetisch abgeschlossenen Jemen ihr Leben verloren haben, an die verhungernden Kinder, an die vergewaltigten und verschleppten Mädchen, an die Frauenrechtlerinnen, die derzeit in Afghanistan mundtot gemacht oder getötet werden.

Die biblischen Texte, die das Kirchenjahr begleiten, befassen sich am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres mit dem letzten oder wie andere sagen, dem jüngsten Gericht. Der Gedanke, dass unser Leben einst unter Gottes Perspektive bewertet wird, gehört in die Mitte des Christentums und wohnt übrigens auch in anderen, nichtchristlichen Religionen.

Das Handeln jedes Einzelnen hat Konsequenzen

Er ist Ausdruck dafür, dass unser Verstand es nicht fassen kann, wenn Menschen ihr Leben verlieren, bevor sie es überhaupt begonnen haben. Dass Menschen anderen die Chance das Leben zu haben und eine Zukunft, einfach wegnehmen. Wieviel ungelebtes Leben, wie viel verhindertes Leben haben wir auch in diesen Tagen vor Augen.

Dass unser Handeln – und zwar das Handeln eines jeden Einzelnen - unmittelbare Konsequenzen zeitigt, das erleben wir derzeit nicht nur in der Impfdebatte, sondern auch in der Debatte rund um das Klima. Die apokalyptischen Filme, die es zur Klimakatastrophe jetzt schon gibt, lesen sich wie ein vorgezogenes jüngstes Gericht - aber ohne Gott, ohne Gnade und ohne Barmherzigkeit. Ja, das Handeln eines jeden Menschen hat Konsequenzen.

Klimakrise könnte in einigen Jahrzehnten zu einem Welttrauertag führen

Wenn ich die Natur, in der ich lebe: die Wiesen und Bäume, die Tiere und Wälder nicht als seelenloses Kapital betrachte, sondern als Geschöpfe Gottes, als meine entfernten Verwandten, die saubere Luft und sauberes Wasser zum Überleben brauchen – etwas anderes ist nicht gemeint, wenn wir von Schöpfung reden, dann behandeln wir sie anders, dann behandeln wir sie gut - das wissen alle Religionen.